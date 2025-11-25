El alcalde de Teulada vuelve a reestructurar su gobierno: libera a Verónica Martínez de Hacienda y Recursos Humanos
La concejala dará a luz a primeros del próximo año y sí mantendrá Turismo, Cultura y Tercera Edad
El equipo de gobierno de Teulada Moraira, del PP, sale a reestructuración por año. Si en septiembre de 2024 el alcalde, Raúl Llobell, ya movió fichas (concejalías) para dar "un nuevo impulso al gobierno", ahora vuelve a realizar una remodelación de calado. Esta vez los cambios están motivados por el hecho de que Verónica Martínez, la concejala que salió reforzada de aquel "baile" de concejalías, está embarazada y dará a luz a principio de año. Se la libera de responsabilidades. Mantiene Turismo, Cultural y Tercera Edad, pero sus concejalías de Recursos Humanos y Hacienda pasan ahora a Mari Cantó.
Y hay efecto dominó o quizá efecto puzle. El alcalde ha buscado la manera de encajar las piezas. Las concejalías de Servicios Generales, Edificios públicos y mercados y Empresa pública Teumo pasan de Mari Cantó a José Antonio Bisquert. Mientras, Servios Sociales y SIT y OMIC, que tenía delegadas José Antonio Bisquert, las gestionará ahora Mari Cantón. Y Agricultura, Ganadería y Pesca, que también llevaba Bisquert, le toca a Pilar Vidal.
El alcalde y tres concejales mantienen las mismas competencias
Los demás se quedan como estaban. Rosana Caselles mantiene Fiestas, Igualdad, Educación y Participación Ciudadana; Antoni Reig sigue con Obras y urbanismo, Infraestructuras y Licencias ambientales y de Actividad, y Susanne Katzgrau continúa al frente de Fondos Europeos, Patrimonio y catastro, Relaciones internacionales, Bienestar animal y Sanidad. Mientras, el alcalde sigue gestionando Seguridad Ciudadana, Ciclo hídrico y Contratación.
