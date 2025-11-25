Por Amparo y por Hanane: Xàbia recuerda a sus dos vecinas asesinadas y a todas las víctimas de la violencia machista
El acto se ha realizado con el fondo de los murales "Retalls amb veu: collage contra la violència de gènere", creado por la artista Mireia Creativa y los alumnos y alumnas de 4º de ESO y de la EPA
Nunca olvidar. El acto del 25N hoy en Xàbia ha tenido muchísimo sentido. Xàbia ha recordado a sus dos vecinas asesinadas. Era de justicia. Este año se ha cumplido una década del asesinato de Hanane Oulad, a la que su marido mató a sartenazos. Hanane tenía 43 años y dos hijos, de 8 y 12 años. Y este 2025 también se han cumplido dos decadas del asesinato machista de Amparo, una estudiante de 23 años a la que un joven dos años mayor que ella que la acosaba estranguló una noche de Carnaval. Xàbia las ha recordado. Hay que mantener siempre viva la memoria de las víctimas. "Y nuestro pueblo también es un clamor contra todas las violencias que sufren las mujeres", apuntaba el manifiesto.
Estos actos pueden ser protocolarios o demostrar un compromiso firme y radical en la lucha contra la violencia machista. Recordar a las víctimas e insistir en que el maltrato, la violencia física y psicológica y la discriminación hacia las mujeres son problemas estructurales que atañen a todos significa dar sentido de verdad al 25N. La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, ha llamado a erradicar también "las violencias más sutiles", esas que están en el día a día y que se dejan pasar sin darles importancia.
Murales de Mireia Creativa y las alumnas y alumnos
El acto, al que han acudido muchos estudiantes de los institutos de Xàbia, se ha desarrollado con el fondo de los murales "Retalls amb veu: collage contra la violència de gènere", realizados por la artista Mireia Creativa y los alumnos y alumnas de 4º de ESO y la EPA.
La concejalía de Igualdad, dirigida por Raquel Violero, enfocó perfectamente que la atrocidad de la violencia de género atañe a todos con el lema de este año: "A Xàbia seguimos luchando por las que no están y por todas las que estamos".
