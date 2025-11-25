Cine de verdad en Xàbia: "Aullar", el cine Jayan y el debate necesario de las adicciones y la salud mental

Cine de verdad. Cine social y valiente. La primera verdad: los directores y actores de las películas "pequeñitas" y comprometidas, filmes que cuesta un mundo sacar adelante, viajan allá donde sea para defender estas historias de extrarradio, de la gente corriente, de los dramas cotidianos, de las adicciones, de las familias rotas y de la esperanza (también la esperanza). Historias sencillas contadas con excelente pulso y con la fuerza de la narrativa de la verdad. Sergio Siruela y Antonio Jesús Serrano, director y actor de "Aullar", vuelan de Málaga a València y allí cogen un coche para llegar a Xàbia, al cine Jayan, a esa sala que está a punto de cumplir 70 años y en la que el cine sigue siendo un gran acto social y de vida de pueblo. Pero pasan de largo. Y casi llegan a Benidorm. Elena Català, la "más tímida" (eso dice ella) de los seis nietos de los fundadores del Jayan, es la jefa del Servicio de Psiquiatría del Departamento de Salud de Dénia. Explica que Sergio y Antonio quizá se retrasen. Pero llegan justo a tiempo. Y presentan una película que te sacude desde la primera escena, esa en la que Mamen (interpretada por Elena Martínez) baila dentro de una jaula. "Aullar" arranca con una poderosa metáfora. "Es una película que hemos hecho con mucho corazón", afirma su director.

El debate que tuvo lugar tras la proyección / A. P. F.

Y se apagan las luces. Acuden a la proyección profesionales de la salud mental y de la unidades de conductas adictivas de Dénia y la Marina Alta y un numeroso público que quiere ver historias comprometidas y valientes (el actual cine comercial está vacío). Una de las asistentes es la concejala de Servicios Sociales de Calp, Itziar Doval.

El público se agolpa en la entrada al cine Jayan / A. P. F.

"Aullar" mira de cara a la salud mental. Retrata perfectamente la devastación que provocan las adicciones en quienes las sufren y en sus familias. Los actores están perfectos. La acción transcurre en el extrarradio, en la ciudad difusa de los descampados, la pobreza y el desaliento. Uno de los grandes aciertos es el del contexto, el de asomarse a la realidad del trabajo precario, de la cosificación de la mujer, de los traumas y heridas familiares, del laberinto de educar a los hijos... También hay un gran trabajo de guión.

El director y uno de los actores protagonistas junto a Elena Català / Levante-EMV

Y tras la proyección se abre el necesario debate sobre la salud mental. Participan las profesionales y asociaciones como la Fundación AEPA o la de adolescentes de Xàbia. Un paciente interviene y relata "el sufrimiento de la enfermedad del alcoholismo" y el impacto que tiene en las familias.

Dar pantalla grande a las realidades cotidianas

Sergio y Antonio se emocionan. "Es una película modesta. El cine se merece pantalla grande y que la gente venga y llene estas salas. Nos anima mucho ver que nuestra película es útil y que nos hace a todos reflexionar y pensar".

Mientras, Elena Català subraya "lo poderoso que es unir cine, salud mental y comunidad" y abrir una ventana, una gran ventana, a esas realidades cotidianas que pasan desapercibidas o que se quieren esconder. Hablar de salud mental y recuperar el cine social, honesto y comprometido es absolutamente necesario. El Jayan y "Aullar" reivindican el cine de verdad.