HCB Hospitales y el Rotary Club de Xàbia organizan una jornada sobre prevención y vida frente al cáncer

El Rotary Club de Xàbia, en colaboración con HCB Hospitales, celebra el próximo 27 de noviembre a las 16:30h en el Parador de Xàbia, la jornada “Cáncer y Vida”, una mesa redonda abierta al público que reunirá a especialistas en oncología y ginecología, personal de enfermería oncológica y asociaciones de pacientes. El encuentro forma parte de la iniciativa del Club Rotary para convertir noviembre en el mes de la salud en Xàbia.

El objetivo de esta jornada es acercar información de calidad sobre prevención y hábitos de vida saludable, así como resolver dudas frecuentes de la población de la mano de expertos médicos.

El cartel de la jornada "Cáncer y vida" / Levante-EMV

Profesionales participantes

El coloquio contará con la intervención de:

Dr. Manuel Santos , médico especialista en Oncología Radioterápica del Instituto para el Tratamiento Integral del Cáncer (ITIC) de HCB Benidorm .

, médico especialista en Oncología Radioterápica del Instituto para el Tratamiento Integral del Cáncer (ITIC) de . Judith García , enfermera oncológica del ITIC .

, enfermera oncológica del . Dr. Fernando Ruiz, ginecólogo del Hospital La Fe y miembro Rotary.

Además, participarán activamente dos asociaciones locales fundamentales en la lucha contra el cáncer: Amunt Contra el Cáncer y la Asociación del Cáncer de Jávea, cuyas socias compartirán su experiencia personal y el valor del acompañamiento durante la enfermedad.

Prevención y detección precoz: una herramienta clave

HCB Hospitales refuerza su compromiso con la comunidad mediante la realización gratuita de densitometrías óseas (prueba orientativa en el talón) durante la jornada, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el impacto del cuidado de la salud ósea, especialmente en pacientes oncológicos y mujeres en edad de riesgo.

Un espacio para aprender, compartir y concienciar

La mesa redonda “Cáncer y Vida” está abierta a todos los públicos y busca crear un espacio cercano, útil y participativo donde especialistas y ciudadanos puedan dialogar sobre prevención, diagnóstico temprano y calidad de vida.

El Rotary Club de Xàbia agradece la colaboración de HCB Hospitales y de las asociaciones locales en una actividad que pretende consolidarse como un referente anual en educación sanitaria.