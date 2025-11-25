Esto es la segunda residencia de Dénia: nada

La matemática implacable de los recortes también tiene algo de geometría. El vicealdalde de Dénia, Rafa Carrió, el alcalde de Gata, Josep Signes, los dos de Compromís, y los diputados valencianistas Nathalie Torres y Gerard Fullana han acudido esta mañana a la parcela de 4.000 metros cuadrados donde debería estar ya construyéndose la segunda residencia y el centro de día para mayores de Dénia. Es una infraestructura más que necesaria. La actual residencia, la de Santa Llúcia, de gestión municipal (el ayuntamiento ha pedido al Consell que asuma la gestión, ya que es competencia suya, pero no hay respuesta), tiene una larguísima lista de espera. El funcionamiento de Santa Llúcia le cuesta al consistorio al año 1,2 millones de euros. En la parcela de la segunda residencia hay un prado (las lluvias la han hecho reverdecer). Pero ni rastro de obras. "Es una metáfora visual del abandono total del PP de las políticas sociales. Hoy aquí deberíamos tener por lo menos los cimientos", ha advertido Nathalie Torres.

Mientras, el también diputado de Compromís Gerard Fullana ha dicho que este terreno donde debería estar construyéndose la residencia es el epicentro de una circunferencia de 30 kilómetros que abraza toda la Marina Alta y llega a Potries y Altea. En esa geometría de los recortes, en la "circunferencia de la vergüenza", el Consell del PP ha dado un hachazo de aúpa. Ha dejado de invertir 30 millones de euros. Ha dejado en el aire, además de la segunda residencia de Dénia, los centros de mayores y personas con diversidad funcional de Pedreguer, Xaló, el Ràfol d'Almúnia, Altea y Potries. El de centro de envejecimiento activo (centro de día) de Gata se ha salvado por los pelos. Ya estaba en marcha cuando llegó el PP. Pero ahora, ha denunciado el alcalde, la conselleria les dice que el ayuntamiento debe asumir la gestión o que la solución es privatizarla. Un consistorio como el de Gata no tiene recursos para hacerse cargo. Para colmo, la Generalitat le está pagando las certificaciones de obra tarde y mal. Signes ha revelado que les deben 978.000 euros y que, al paso que van, acabarán el año con casi 2 millones de atrasos.

El alcalde de Gata, la diputada Nathalie Torres, el vicealcalde de Dénia y Gerard Fullana / A. P. F.

"Dénia y la Marina Alta se merecen residencias y servicios sociales dignos", ha recalcado Rafa Carrió, que ha asegurado que el problema es que colisionan dos modelos, el público que defiende Compromís, y el de gestión privada, que es el del PP. Ha recordado que se ha convocado una manifestación este viernes a las 19 horas en Gata de Gorgos para exigir inversiones en residencias e infraestructuras sociales. Ha asegurado que Dénia ha cumplido en todo lo que se le pidió para la construcción de la segunda residencia. "El proyecto estaba visado y los terrenos cedidos. Pero ha cambiado el modelo y el PP no quiere residencias públicas". Ha precisado que, cuando subió en tres millones de euros, por la inflación en los materiales y la revisión del proyecto, el coste de las obras, el ayuntamiento planteó fórmulas (incluso hacer el edificio por fases para salvar los 9 millones de inversión de fondos europeos Next Generation) y solo encontró el "no" del Consell.

Rafa Carrió ha advertido de lo llamativo que es que el Consell bloquee proyectos sociales en Dénia y luego "venda trozo a trozo" el puerto (la concesión que privatiza un tramo del Raset para construir un "beach club").

La incertidumbre de las familias del Raquel Payá

Mientras, Nathalie Torres ha señalado que recientemente se reunieron con las familias de los alumnos del colegio de educación especial Raquel Payà. Estos alumnos, al acabar el ciclo en esta escuela, no tienen plazas en centros de día ni en centros ocupacionales. "No tienen adónde ir