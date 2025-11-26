Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calp se suma a Dénia y Xàbia y lanza bonos consumo en Navidad: destina 200.000 euros

El municipio financia con fondos propios la campaña que da vida al comercio local

Los bonos se podrán adquirir desde hoy miércoles y permiten hacer compras a mitad de precio en las tiendas del municipio

Comercios en la avenida Gabriel Miró de Calp

Comercios en la avenida Gabriel Miró de Calp / Levante-EMV

Teresa Andreu

Calp

Calp se suma a Dénia y Xàbia y también lanza esta Navidad con fondos propios (la Diputación de Alicante ha dejado colgados este año a los ayuntamientos y no da subvención) los bonos consumo. Han funcionado de maravilla en anteriores campañas. Dan vida al comercio local. Calp destina de fondos propios una cantidad similar a la de Dénia e idéntica a la de Xàbia: 200.000 euros.

El ayuntamiento calpino, a través de AEMCO, pone en marcha una nueva convocatoria de la campaña de Bono Comercio con el fin de incentivar las compras en el comercio local.

Podrán beneficiarse de esta iniciativa los ciudadanos empadronados en Calp mayores de 18 años que podrán adquirir los bonos comercio entre el 26 de noviembre y el 14 de diciembre a través de la plataforma www.bonocomerciocalp.es por valor de 20, 50 y 100 euros. Los bonos se canjearan en los establecimientos adheridos a la campaña como descuento a las compras de, al menos, el valor del bono. Solo podrá canjearse un único bono por compra.

Calp también lanza la campaña de bonos comercio

Calp también lanza la campaña de bonos comercio / Levante-EMV

Los bonos están subvencionados al 50% para los vecinos y vecinas de Calp y serán canjeables en los comercios de proximidad adheridos (que estarán actualizados en https://bonocomerciocalp.es/establecimientos-adheridos-al-programa). Con esta campaña los consumidores duplican el valor de su compra. Cada ciudadano podrá solicitar un máximo de 100 euros en bonos y cada bono que adquiera se podrá canjear en una sola compra que ha de ser igual o superior al valor del bono.

Del 26 de noviembre al 14 de diciembre estará abierto el plazo para la adquisición y canjeo de bonos en los establecimientos comerciales adheridos. Los bonos se podrán adquirir a través de la web bonoconsumocalp.es. Por su parte, los comercios se adherirán al programa mediante una solicitud telemática a través de la plataforma https://bonocomerciocalp.es/informacion-establecimientos, la novedad es que los comercios interesados en adherirse podrán hacerlo a lo largo de toda la campaña.

Impacto de 400.000 euros en el comercio local

En esta ocasión la campaña está íntegramente financiada por el ayuntamiento. Ha destinado 200.000 euros a esta iniciativa, lo que generará una inversión total de 400.000 de euros entre la contribución municipal y la de los ciudadanos. La concejala de Promoción Económica, Paqui Solivelles, ha hecho un llamamiento tanto a la ciudadanía como a los comercios del municipio a sumarse activamente a esta campaña, que refuerza el compromiso institucional con el impulso del tejido económico local, para dinamizar el comercio local y el consumo local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
  2. Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
  3. El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
  4. Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
  5. Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
  6. Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
  7. A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange
  8. Rescatan en helicóptero en plena noche a una joven de 19 años en la cala dels Testos de Benitatxell

Cae en Dénia un punto de venta de droga enmascarado como asociación cannábica

Cae en Dénia un punto de venta de droga enmascarado como asociación cannábica

Calp se suma a Dénia y Xàbia y lanza bonos consumo en Navidad: destina 200.000 euros

Calp se suma a Dénia y Xàbia y lanza bonos consumo en Navidad: destina 200.000 euros

Pedreguer s'endinsa en els seus antics tallers i fàbriques: "Agarrar màquina" i la feina de les dones en la marroquineria

Pedreguer s'endinsa en els seus antics tallers i fàbriques: "Agarrar màquina" i la feina de les dones en la marroquineria

Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira

Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira

Benissa celebra el 25N con un lazo humano y la participación del alumnado

Benissa celebra el 25N con un lazo humano y la participación del alumnado

Por Amparo y por Hanane: Xàbia recuerda a sus dos vecinas asesinadas y a todas las víctimas de la violencia machista

Por Amparo y por Hanane: Xàbia recuerda a sus dos vecinas asesinadas y a todas las víctimas de la violencia machista

Dénia concede la medalla de la Policía Local a la asociación de mujeres Matria

Dénia concede la medalla de la Policía Local a la asociación de mujeres Matria

El alcalde de Teulada vuelve a reestructurar su gobierno: libera a Verónica Martínez de Hacienda y Recursos Humanos

El alcalde de Teulada vuelve a reestructurar su gobierno: libera a Verónica Martínez de Hacienda y Recursos Humanos
Tracking Pixel Contents