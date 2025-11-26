Calp se suma a Dénia y Xàbia y lanza bonos consumo en Navidad: destina 200.000 euros

Calp se suma a Dénia y Xàbia y también lanza esta Navidad con fondos propios (la Diputación de Alicante ha dejado colgados este año a los ayuntamientos y no da subvención) los bonos consumo. Han funcionado de maravilla en anteriores campañas. Dan vida al comercio local. Calp destina de fondos propios una cantidad similar a la de Dénia e idéntica a la de Xàbia: 200.000 euros.

El ayuntamiento calpino, a través de AEMCO, pone en marcha una nueva convocatoria de la campaña de Bono Comercio con el fin de incentivar las compras en el comercio local.

Podrán beneficiarse de esta iniciativa los ciudadanos empadronados en Calp mayores de 18 años que podrán adquirir los bonos comercio entre el 26 de noviembre y el 14 de diciembre a través de la plataforma www.bonocomerciocalp.es por valor de 20, 50 y 100 euros. Los bonos se canjearan en los establecimientos adheridos a la campaña como descuento a las compras de, al menos, el valor del bono. Solo podrá canjearse un único bono por compra.

Calp también lanza la campaña de bonos comercio / Levante-EMV

Los bonos están subvencionados al 50% para los vecinos y vecinas de Calp y serán canjeables en los comercios de proximidad adheridos (que estarán actualizados en https://bonocomerciocalp.es/establecimientos-adheridos-al-programa ). Con esta campaña los consumidores duplican el valor de su compra. Cada ciudadano podrá solicitar un máximo de 100 euros en bonos y cada bono que adquiera se podrá canjear en una sola compra que ha de ser igual o superior al valor del bono.

Del 26 de noviembre al 14 de diciembre estará abierto el plazo para la adquisición y canjeo de bonos en los establecimientos comerciales adheridos. Los bonos se podrán adquirir a través de la web bonoconsumocalp.es. Por su parte, los comercios se adherirán al programa mediante una solicitud telemática a través de la plataforma https://bonocomerciocalp.es/informacion-establecimientos , la novedad es que los comercios interesados en adherirse podrán hacerlo a lo largo de toda la campaña.

Impacto de 400.000 euros en el comercio local

En esta ocasión la campaña está íntegramente financiada por el ayuntamiento. Ha destinado 200.000 euros a esta iniciativa, lo que generará una inversión total de 400.000 de euros entre la contribución municipal y la de los ciudadanos. La concejala de Promoción Económica, Paqui Solivelles, ha hecho un llamamiento tanto a la ciudadanía como a los comercios del municipio a sumarse activamente a esta campaña, que refuerza el compromiso institucional con el impulso del tejido económico local, para dinamizar el comercio local y el consumo local.