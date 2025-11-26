Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: "Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora"

La muerte ayer en Moraira de una agente medioambiental de 39 años que se precipitó al vacío mientras realizaba trabajos verticales (descendía en rápel) ha provocado una honda consternación. Sus compañeros en el cuerpo de agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana han destacado que Cristina "tenía una gran vocación, era fuerte y luchadora".

Cristina era bióloga y había formado parte de los bomberos forestales de la BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales). Llevaba 5 años como agente medioambiental. "Hay días que salvamos la vida in extremis, en el coche, en el trabajo o en otras situaciones, hasta que la perdemos casi sin darnos cuenta", advierten sus compañeros.

Gran amante de la naturaleza

Mientras, la Societat Valenciana d'Ornitologia, entidad de la que Cristina era socia desde hacía más de 15 años, ha expresado en las redes su dolor. Ha destacado que era "gran amante de la naturaleza y de los deportes de montaña". "Murió en acto de servicio mientras realizaba trabajos con los especialistas del Grupo de Intervención en Altura (GIA) de la Generalitat Valenciana". También ha subrayado que dedicó su vida "a nuestra protección y a la del medio ambiente". Esta entidad ha trasladado su pésame a la familia, amigos y a todos los agentes medioambientales.

Cristina falleció al caer desde entre 40 y 50 metros de altura en el acantilado de la cala del Pessebret, próxima al Cap d'Or de Moraira. Estaba realizando con un compañero trabajos de control de la flora. Las fuentes consultadas han señalado que estaba efectuando seguimiento de la planta endémica silene de Ifach.