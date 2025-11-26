Pedreguer s'endinsa en els seus antics tallers i fàbriques: "Agarrar màquina" i la feina de les dones en la marroquineria
La investigació, coordinada i dirigida per Irene Martín de Vidales i Ortiz, amb el suport tècnic de La Dula Coop.V, reconstrueix per primera vegada el paper fonamental que van tindre les dones en la dinamització econòmica i social del municipi durant els anys 60 i 80
Pedreguer trau a la llum la feina fosca però fonamental de les dones en els tallers i fabriquetes de marroquineria. Ja tocava. Aquesta investigació recupera històries de les quals no s'ha parlat massa: les del treball soterrani i no reconegut d'unes dones que van dinamitzar l'economia. Van tirar avant una mena de revolució industrial pendent.
El proper dimarts 2 de desembre de 2025, a les 19.30 hores, a La Pista, tindrà lloc la presentació pública de l’estudi "Agarrar màquina. Les dones de les fàbriques de marroquineria de Pedreguer", un projecte impulsat i finançat per l’Ajuntament de Pedreguer a través de la Regidoria d’Igualtat.
La investigació, coordinada i dirigida per Irene Martín de Vidales i Ortiz, amb el suport tècnic de La Dula Coop.V, reconstrueix per primera vegada el paper fonamental que van tindre les dones en la dinamització econòmica i social del municipi durant els anys 60 i 80, quan Pedreguer es va convertir en un centre industrial de referència en el sector de la marroquineria.
L’estudi analitza el pas de l’economia rural a l’economia fabril des d’una perspectiva de gènere i recupera la memòria col·lectiva de les dones que van treballar tant a les fàbriques com als tallers i a les llars.
La investigació està centrada en Pedreguer i en el desenvolupament industrial del municipi, un procés que va transformar profundament la vida econòmica i social del poble i que va tindre també un fort impacte en tota la comarca. Per aquest motiu, el treball de camp ha inclòs entrevistes en profunditat a dones de Pedreguer i també de municipis pròxims que es desplaçaven diàriament o treballaven des de casa. Així, s’han entrevistat dones de Sagra, la Vall de Gallinera, Benissa, la Xara i Pego, recollint una memòria compartida que mostra com la indústria de la marroquineria de Pedreguer va articular una xarxa laboral territorial molt més àmplia del que es podia imaginar inicialment.
El procés de recerca ha combinat entrevistes, anàlisi documental, un taller de memòria col·lectiva i una important tasca de recuperació i sistematització d’arxius fotogràfics, entre els quals destaquen els cedits per l’associació Els Pòrxens de Pedreguer, que permeten contextualitzar visualment l’activitat econòmica i social d’aquella època. Aquest material gràfic també forma part del suport de difusió de la presentació.
Dignificar la memòria de les treballadores
La presentació comptarà amb Irene Martín de Vidales i Ortiz, autora i coordinadora del projecte, i amb Hernán Fioravanti Álvarez, de La Dula Coop.V, qui explicaran la metodologia, els resultats principals i la importància comunitària d’aquesta recerca per a preservar i dignificar la memòria de les treballadores de la marroquineria.
A banda, durant l’acte es presentarà també un teaser avançat del futur documental basat en aquesta investigació. Es tracta d’un projecte audiovisual actualment en desenvolupament, dirigit i produït per La Raka Films, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Pedreguer, amb la voluntat de difondre i ampliar aquesta memòria col·lectiva i acostar-la a un públic més ampli.
L’Ajuntament de Pedreguer convida tota la ciutadania del municipi i de la resta de la comarca a assistir a aquest acte, que vol ser un espai de reconeixement, memòria i celebració del treball i la contribució de tantes dones que formen part de la nostra història compartida.
