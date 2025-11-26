Sofocan a toda prisa otro conato de incendio próximo al Montgó en Xàbia
Es el quinto incendio próximo en el parque natural y su entorno que se declara en menos de tres semanas
La reiteración ya es un indicio. Esta mañana, sobre las 10 horas, se ha declarado un nuevo incendio en las inmediaciones del parque natural del Montgó en Xàbia. El fuego, que ha quedado en un conato gracias a la rápida intervención de la Policía Local y los bomberos, es el quinto que se origina en menos de tres semanas en esta ladera sur de la montaña. Tres se hallaban dentro del parque natural. Los otros dos, que tuvo lugar el viernes y estaba próximo a la ermita del Calvari, y el de hoy, estaban fuera del espacio protegido, pero en su entorno.
El de esta mañana se ha declarado en una pinada que está rodeada de chalés. Estaba entre las partidas del Colomor y Castellans y junto a la calle Burgos. Junto al pequeño rodal que ha ardido hay un antiguo aljibe de piedra.
La rápida intervención ha sido fundamental para que el fuego quedara en un conato. Ha ardido un pequeño rodal de arbustos. El fuego también ha ennegrecido el tronco de un gran pino. El terreno está muy húmedo, lo que ayuda a sofocar rápidamente estos incendios.
El riesgo del viento
No se puede bajar la guardia. Ni siquiera en estos meses de otoño hay tregua. El fuerte viento que sopla estos días podría dificultar, en caso de que las llamas cogieran fuerza, la extinción de estos incendios. El primer incendio, situado frente al campo de golf de la Sella y el hotel Marriott, también en la ladera sur, pero en término de Dénia, sí que calcinó un pequeño trozo (no llegó a la hectárea) de la ladera del Montgó. Los otros cuatro han quedado en conatos.
