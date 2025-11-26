El temporal golpea el gran velero encallado en Xàbia

Otoño es de días de mar en absoluta calma, como un espejo, y de otros en los que empieza a soplar un viento endemoniado y ruge el temporal. Hoy es de estos últimos. Y si en la Marina Alta hay fuerte oleaje hay que mirar a la fuerza a ese tramo del Primer Muntanyar de Xàbia en el que el velero "Bau bau", de 19 metros de eslora, lleva encallado desde finales de julio. Las olas están impactando contra el casco. La embarcación está inclinada. Lleva en esa "postura" desde el día que embarrancó. De momento, las olas rompen, se deshacen en espuma y llegan con la fuerza atenuada a la embarcación.

Alfons Padilla

Eso sí, los operarios que desde hace semanas están "preparando el terreno" para reflotar el barco han tenido que marcharse a media mañana. No podían avanzar. Ya han perdido unos cuatro días al no estar el mar en condiciones óptimas para ir armando esa especie de rampa de varada (utilizan vigas de acero y de madera) sobre la que "deslizarán" la embarcación para devolverla al mar. Es una operación compleja.

Los operarios han tenido que marcharse al impedirles el temporal seguir con los trabajos para reflotar el barco / A. P. F.

Paisaje de naufragio

Así las cosas, el temporal de hoy retrasa estos trabajos. El velero, que su propietario adquirió en una subasta judicial (antes fue narcovelero y se decomisó a traficantes de hachís), se convirtió este verano en atracción turística. Lleva ya más de cien días encallado. Le ha dado al litoral de duna fósil (piedra tosca) del Primer Muntanyar un aire de naufragios. Hoy, con el temporal, ese paisaje de desastres marítimos todavía es más vivo.

Luce el sol en el litoral de Xàbia, pero el oleaje y el fuerte viento hacen que el día sea desabrido. Aún así, algún curioso sí se ha acercado a contemplar cómo soporta el "Bau bau" los embates del mar.