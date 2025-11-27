Dénia exige a la Diputación que vuelva a financiar los bonos consumo: "Ha perjudicado a los pequeños comercios y a las familias"

Los bonos funcionan. Quedó claro en las anteriores campañas. Sin embargo, la Diputación de Alicante ha dejado este año colgados a los ayuntamientos. Suprimió la subvención. El pleno de este jueves en Dénia ha aprobado una moción para reclamar a la diputación que vuelva a financiar el programa de "bonos consumo". Los ayuntamientos de Dénia, Xàbia y Calp han decidido sacar por su cuenta los bonos. Dénia ha destinado 216.750 euros. Ha mantenido una campaña que incentiva el comercio local y que permite a las familias realizar compras a mitad de precio. Los bonos son buenos se mire por donde se mire.

El acuerdo de hoy en Dénia incide en que la falta de financiación provincial, que en años anteriores llegó a superar los 430.000 euros, ha limitado el impacto positivo de la campaña y ha dejado fuera muchos vecinos que, en otras ediciones, sí habían podido beneficiarse de bonos que multiplicaban el consumo y el retorno económico a los comercios locales. Los bonos consumo han demostrado, edición tras edición, que son una de las acciones más efectivas para dinamizar la actividad económica, fidelizar clientes y apoyar de forma directa a las pequeñas y medias empresas. Las cifras de los últimos años lo corroboran: en 2023, Dénia recibió 429.323 euros de la Diputación, distribuidos en tres campañas con una respuesta ciudadana masiva y a 2024, la fase financiada por la institución provincial aportó 430.804 euros y generó un retorno de 1.054.407,82 euros en compras.

La campaña de 2025 vuelve a demostrar que el programa funciona y que la demanda es muy elevada. El pasado lunes caducaron los bonos de la primera fase y el martes se activó la repesca con un remanente de 45.550 euros. Los bonos se agotaron en pocos minutos (la proximidad de la Navidad y los descuentos incentivan el consumo) y, aun así, muchas personas se quedaron sin poder acceder, una muestra clara del interés ciudadano y, a la vez, de la necesidad de disponer de un presupuesto más amplio para poder llegar a más gente.

Perjuicio para la economía comarcal

María José García, concejala de Comercio, ha asegurado que “la retirada de la financiación por parte de la Diputación no responde a criterios técnicos, sino políticos". "Perjudica directamente al comercio local, las familias y la economía de la Marina Alta. El comercio es un sector esencial para la cohesión social, la vida urbana y la ocupación. Campañas como la de los bonos consumo han demostrado de manera continuada su eficacia para fortalecerlo”, ha añadido la concejala.

El equipo de gobierno (PSPV y Compromís) defendió en el pleno la necesidad que la Diputación de Alicante recupere, como mínimo, las aportaciones de 2024 y que establezca un sistema de financiación estable y plurianual. El objetivo es garantizar que los municipios puedan planificar con antelación y que el comercio local dispongo de una continuidad que permita ampliar la participación ciudadana, incrementar el volumen de negocio y generar un retorno económico todavía mayor para la ciudad y para los bolsillos de las familias.