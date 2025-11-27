Els Magazinos vuelve estas Navidades 2025 con nuevos ‘Motivos para celebrar’: inclusión, gastronomía, cultura, sostenibilidad y arte joven

Un año más, Els Magazinos, el mercado gastronómico y cultural de Dénia, da la bienvenida a la Navidad con su tradicional programación bajo el lema “Motivos para celebrar”. Una temporada navideña diseñada para todas las edades que combina gastronomía, arte, cultura, sostenibilidad y un firme compromiso con el territorio.

De la mano de Cerveza Turia y con la decoración especial realizada por APROSDECO , esta edición promete convertirse en el epicentro de las festividades en la Marina Alta donde la plaza Dénia es Vida reunirá momentos únicos bajo el sol de invierno y las estrellas de la Navidad.

Como novedad este año, Els Magazinos y el alumnado de Lady Elizabeth School han iniciado una colaboración que convierte este espacio cultural en un escenario vivo donde jóvenes fotógrafos, músicos, actores y artistas compartirán su talento. En las próximas semanas se celebrarán diversas actividades conjuntas, como la participación del coro en el encendido de luces del 5 de diciembre y actuaciones musicales y de Live Art en los restaurantes, abriendo paso a nuevas propuestas que unirán la energía juvenil con la vida.

El cartel de Navidad de Maria The Koi / María The Koi

Una invitación a vivir la magia de la Navidad en el corazón de Dénia, donde cada rincón está lleno de motivos para disfrutar, que se transmite desde el cartel de Motivos para Celebrar 2025 diseñado por la artista visual Maria the koi .

Enciende la Navidad

La temporada arranca el miércoles 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, con el primer encendido de luces a las 17:00 horas y comenzará la celebración alrededor del árbol de Navidad con más amor de Dénia de Inspira Garden.

Jóvenes fotógrafos, músicos, actores y artistas expresarán su talento en Els Magazinos / Levante-EMV

Este acto inaugural, acompañado por una ‘chocolatà’ con Coca María en el restaurante A la Fresca, da comienzo a un mes lleno de encuentros y actividades. A partir de esa fecha, el encendido diario de luces se realizará a las 17:00 h, invitando a todos a disfrutar del espíritu navideño en un entorno único.

Además del gran encendido del día 3, también podremos disfrutar de un segundo el viernes 5 de diciembre a las 18:30 horas acompañado por música navideña celestial del coro de Lady Elisabeth y con varias ofertas de merienda navideñas en A la Fresca. Entre ellas, su chocolate caliente con Coca María de calabaza, vino caliente con rollos de canela, galletas de jengibre con Chai latte, malvaviscos caseros, pizzas de trufa y foie y muchas elaboraciones más.

El espectacular árbol de Navidad / BODIA.B

El arte de Fundació Baleària

La cultura tiene un lugar destacado en esta Navidad. Del 5 de diciembre al 4 de enero, la exposición “Línea de agua” de Fanny Galera llegará a la Sala El Taller Turia de la mano de la Fundació Baleària. Además, también se podrá visitar A la Fresca, el restaurante en el que sus paredes también desprenden arte y cultura cada día con sus exposiciones.

Nadal Sona

En diciembre, Els Magazinos se llenará de música con ‘Nadal Sona’, una serie de conciertos programados en la terraza Rosa y en la plaza Dénia es vida, promocionando la cultura local con grupos de la Marina.

Puentazo de Nadal

El puente de diciembre trae consigo eventos destacados, el 6 de diciembre: Los visitantes también podrán participar en los tradicionales brindis con Cerveza Turia, un ritual que celebra el inicio de la temporada navideña.

Mercadillo Navideño

Desde el 3 de diciembre hasta el 6 de enero, el mercadillo navideño será el corazón de Els Magazinos, ofreciendo productos de moda, artesanía y gastronomía de proximidad. Este mercado sostenible estará abierto todos los días, de 12:00 a 19:00 h, y se consolida como un punto de encuentro para disfrutar de compras responsables en un entorno mágico.

Brindis de Navidad

Del 12 al 15 y del 19 al 21 de diciembre, Els Magazinos invita a celebrar con amigos la Navidad con un brindis especial junto a Cerveza Turia . Disfruta del ambiente festivo en la Calle de los Sabores y encuentra al Team del Porrón y brinda con tus amigos al más puro estilo navideño y disfruta de la propuesta musical y los DJ’s de la Terraza Rosa .

Bienvenida al 2026 en la plaza Dénia es vida

El miércoles 31 de diciembre despide el año en Els Magazinos con una propuesta que incluye almuerzos, comidas, meriendas, tardeos y cena en “La Calle de los sabores” donde podrás comer a la carta en todos sus locales y en A la Fresca y Les Cuinetes . La plaza Dénia es vida será el epicentro de las celebraciones y, en los restaurantes, podrás ver las campanadas en directo para comenzar 2025 con la mejor energía.

Actividades para los más pequeños

El Rincón de los Deseos será el lugar mágico para que los más pequeños depositen sus cartas a Papá Noel que nos visitará el domingo 21 de 12:00 a 14:00 horas. Ese mismo día, dedicado a los más peques de la casa, habrá también un taller de pintura y cerámica de 11:00 a 12:00 horas y otro de galletas y dulces navideños de 17:30 a 19:00 horas por la pastelera Olga López de Pepa Teresa y Diana Cervera de A la Fresca.

Por otro lado, los Reyes Magos visitarán Els Magazinos el 4 de enero. Este espacio especial contará con un buzón realizado por APROSDECO , asegurando que la ilusión de los niños sea la protagonista de estas fechas.

Gastronomía, territorio y vida mediterránea

Os invitamos a descubrir la calle más mágica y Navideña de Els Magazinos, la Calle de los Sabores, con ese ambiente tan festivo y de compartir que se respira en sus 23 diferentes propuestas gastronómicas. Un ambiente social, de brindar y disfrutar que nos caracteriza en la viva cultura mediterránea.

A través del proyecto Cuina de Territori, los visitantes podrán degustar platos elaborados con productos de temporada y de proximidad, destacando sabores auténticos que son un reflejo del territorio.

El arte y la cultura se unen: Els Magazinos abre sus puertas al alumnado de Lady Elizabeth School

Gracias a la colaboración entre Els Magazinos y los alumnos de Lady Elizabeth School, este emblemático espacio se convierte en escaparate y escenario donde fotógrafos, poetas, actores, pintores y músicos pueden crear, compartir y dar vida a sus proyectos, conectando talento, pasión y diversidad en cada obra.

En noviembre, los estudiantes de Fotografía de Bachillerato pasaron una jornada completa en Els Magazinos realizando fotografía al aire libre con el objetivo de capturar la vida y la esencia del lugar a través de su mirada joven. Explorar todos sus rincones, conocer la historia del proyecto y escucharla de primera mano de su dueño y fundador, Federico Cervera, formó parte de la experiencia.

El proyecto culminará con una exposición fotográfica en la sala de Els Magatzinos, donde se mostrará una visión moderna y fresca del entorno y de los locales emblemáticos de la zona.

A lo largo de las próximas semanas se desarrollarán más actividades conjuntas:

El coro del colegio participará en la ceremonia de encendido de luces el 5 de diciembre con sus Christmas Carols.

Se ofrecerán conciertos y actuaciones de Live Art en los restaurantes de Els Magazinos, comenzando este viernes 28 de noviembre con la cantante Zuzanna en acústico y una sesión de DJ de la mano de Noemí.

Llegarán más sorpresas donde se fusionará el espíritu joven e inquieto del alumnado con la vibrante vida y clientela de Els Magazinos.

“El arte es un puente entre generaciones y culturas. Cuando damos espacio a los jóvenes para crear, no solo expresan quiénes son, sino quiénes podemos llegar a ser como comunidad.”