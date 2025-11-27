Ondara multará con hasta 3.000 euros a los "puteros": "Damos un paso firme para que nuestro pueblo quede libre de prostitución"

Ondara lo tiene clarísimo. En ningún caso multará a las mujeres que están en situación de prostitución (son víctimas de la explotación sexual). Las sanciones, de entre 500 y 3.000 euros, serán para los "puteros". El pleno ha aprobado este jueves de forma definitiva la ordenanza municipal para erradicar la prostitución y la expotación sexual. Ya ha cumplido todos los trámites. Ahora se expondrá en el Boletín Oficial de la Provincial. Y ya será efectiva. Su enfoque es abolicionista. Recoge medidas para sancionar la demanda. También ofrece recursos reales para que las víctimas puedan escapar de estas redes y de la explotación sexual. La ordenanza prohíbe que se ofrezcan servicios sexuales. También se vetará la colocación y difusión de publicidad que fomente estas prácticas.

También incorpora un plan de acción integral (está dentro del Plan Municipal de Igualdad) con medidas de atención social, psicológica y sanitaria, asistencia jurídica, formación y orientación laboral y soluciones habitacionales. Además, Ondara realizará campañas de sensibilización, inspeccionará locales y se coordinará con otras administraciones para combatir el proxenetismo y proteger a las víctimas.

Municipio libre de prostitución

La concejala de Igualdad, Raquel Mengual, ha destacado que con esta normativa el Ondara "da un paso firme para convertirse en municipio libre de prostitución". "No podemos normalizar una práctica que vulnera los derechos humanos y perpetua la desigualdad. Nuestro objetivo es doble: sancionar las conductas que alimentan la demanda y ofrecer recursos reales a las mujeres para salir de esta situación".