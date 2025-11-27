Piden sacar de prisión a un joven detenido en Dénia al no resolver su extradición en el plazo legal de sesenta días

Un joven de 25 años detenido el pasado septiembre por la Policía Nacional en Dénia por una orden europea de detención y entrega (OEDE) de Bélgica lleva más de dos meses en prisión preventiva sin que se haya resuelto la extradición en el plazo de 60 días que establece la ley y sin que se haya pedido prorrogarlo otros 30 días para llevarla a cabo, tal como se contempla en la normativa.

La defensa del joven Hicham S. -de 25 años-, cuyas huellas coinciden con las de una OEDE de Bélgica a nombre de Akim S. -de 22 años-, ha vuelto a pedir su libertad tras varias resoluciones judiciales en contra. El joven encarcelado asegura que no es la misma persona que reclaman las autoridades belgas por delitos de robo con violencia, amenazas y tenencia ilícita de armas.

La Audiencia Nacional sostiene que se han realizado las comprobaciones y es la misma persona, por lo que ha denegado la puesta en libertad del joven. La defensa del encausado ha presentado un recurso contra dicha decisión y ha planteado que no se le ha facilitado el cotejo de huellas ni el grado de similitud para saber el porcentaje de coincidencia. La familia asegura que no tiene antecedentes en España, ha solicitado al juzgado central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que se reproduzca un vídeo del robo que tienen las autoridades belgas para comprobar si Hicham y Akim son la misma persona o existe algún parecido entre ambos.

El joven permanece encarcelado desde el pasado 23 de septiembre en la prisión de Fontcalent por orden de la Audiencia Nacional. Acudió el día ante a la Comisaría de Policía en Dénia para realizar unos trámites de Extranjería y al tomarle las huellas saltó una coincidencia con las de una persona reclamada por Bélgica, por lo que fue detenido.

Oposición a la extradición

Un familiar del joven encarcelado, que se opuso a ser extraditado al asegurar que no es el delincuente que reclaman las autoridades de Bélgica, ha señalado a este diario que es una irregularidad lo que está sucediendo con Akim y reclama su inmediata en libertad mientras se resuelve el proceso.

Hasta el momento se han presentado ya sin éxito dos «habeas corpus» en los juzgados de Alicante y Madrid y también presentó en el juzgado central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, donde se tramita la OEDE, un escrito solicitando la libertad provisional del joven al considerar que se trata de un caso de privación de libertad contrario a los derechos constitucionales.

El juzgado de la Audiencia Nacional dictó este miércoles un auto donde mantiene la prisión de Hicham y no ha tenido en cuenta que se denunciara la situación por haberse superado el plazo de 60 días que estipula la ley sobre la orden europea de detención y entrega y no resolver la OEDE.

Dicha ley establece que la OEDE debe resolverse en un plazo de 60 días tras la detención si la persona no consiente la entrega, como es el caso. En caso no poder resolverse la OEDE en dicho plazo por «razones justificadas», el plazo puede prorrogarse por 30 días más, pero no se pidió esta prórroga.

La Audiencia Nacional señala en el auto donde deniega la libertad que la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea «no contempla expresa e imperativamente la obligación de la puesta en libertad del reclamado en caso de que se sobrepase el plazo de decisión sobre la entrega».

En un recurso de reforma y subsidiario de apelación, que esa misma ley sí contempla expresamente un plazo de 60 días para adoptar una decisión judicial sobre la OEDE y, por tanto, entiende que la OEDE es nula de pleno derecho y la consecuencia de dicha nulidad sería la puesta en libertad del joven encarcelado.

El recurso añade que se ha producido indefensión e insiste en que la OEDE ha caducado y se ha producido una vulneración de los derechos constitucionales.

El fugitivo que reclama Bélgica fue condenado a una pena máxima de tres años y cuatro meses de privación de libertad, por hechos cometidos desde septiembre de 2023 y febrero de 2024 en la ciudad de Amberes, donde una banda robaba joyas con violencia.