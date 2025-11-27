Primera helada del otoño en Lluca, la Siberia de Xàbia

Xàbia es el pueblo de las inversiones. Así, a bote pronto, todos piensan en las inversiones urbanísticas (la construcción va a toda castaña). Pero no. Xàbia es el pueblo de las inversiones... térmicas. Contrastes de aúpa. Lluca es una partida de Xàbia. Allí se registran siempre las temperaturas más gélidas del municipio. Hoy ha llegado la primera helada del otoño. Lluca, la Siberia de Xàbia, ha despertado tapizada de escarcha.

Meteoxàbia, la imprescindible web de información meteorológica, ha anunciado en su boletín de "maitines" que la mínima en Lluca ha sido de menos 2 grados bajo cero. Mientras, la mínima en el núcleo del Puerto se ha situado en 10 grados positivos. Doce grados de diferencia, nada menos. Xàbia, una torre de Babel, tiene un trocito de tundra siberiana. Tiritona en Lluca y despertar atemperado en el Puerto, a la orilla del mar. Fuertes contrastes.

Suelo escarchado en la partida de Lluca. La montaña que asoma al fondo es el Tossal Gros / A. P. F.

Pero ese frío glacial de Lluca no asusta a los residentes que viven en una partida de precioso paisaje (viñedos, pinadas y, al fondo, el Montgó). Se abrigan bien y salen de buena mañana a pasear a sus perros. Esta "frescoreta" mañanera despabila.

Frío de verdad en Castell de Castells: -3,9º

La temperatura más baja en la Marina Alta se ha registrado en Castell de Castells con 3,9 grados bajo cero (datos de Avamet). Eso ya es frío de verdad.

El día amanece clarísimo en la comarca, pero con esa luz desmayada y lánguida del final del otoño. Se entra en calor poco a poco. A mediodía, sobra el abrigo.