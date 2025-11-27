Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera helada del otoño en Lluca, la Siberia de Xàbia

El municipio despierta con fuertes contrastes térmicos: mínimas de 2 grados bajo cero en la partida de Lluca y de 10º en el Puerto

La temperatura más baja se ha registrado en Castell de Castell, que ha rozado los 4 grados bajo cero

La vegetación cubierta de escharcha y, al fondo, el Montgó ya iluminado por los primeros rayos de sol

La vegetación cubierta de escharcha y, al fondo, el Montgó ya iluminado por los primeros rayos de sol / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Xàbia es el pueblo de las inversiones. Así, a bote pronto, todos piensan en las inversiones urbanísticas (la construcción va a toda castaña). Pero no. Xàbia es el pueblo de las inversiones... térmicas. Contrastes de aúpa. Lluca es una partida de Xàbia. Allí se registran siempre las temperaturas más gélidas del municipio. Hoy ha llegado la primera helada del otoño. Lluca, la Siberia de Xàbia, ha despertado tapizada de escarcha.

Meteoxàbia, la imprescindible web de información meteorológica, ha anunciado en su boletín de "maitines" que la mínima en Lluca ha sido de menos 2 grados bajo cero. Mientras, la mínima en el núcleo del Puerto se ha situado en 10 grados positivos. Doce grados de diferencia, nada menos. Xàbia, una torre de Babel, tiene un trocito de tundra siberiana. Tiritona en Lluca y despertar atemperado en el Puerto, a la orilla del mar. Fuertes contrastes.

Suelo escarchado en la partida de Lluca. La montaña que asoma al fondo es el Tossal Gros

Suelo escarchado en la partida de Lluca. La montaña que asoma al fondo es el Tossal Gros / A. P. F.

Pero ese frío glacial de Lluca no asusta a los residentes que viven en una partida de precioso paisaje (viñedos, pinadas y, al fondo, el Montgó). Se abrigan bien y salen de buena mañana a pasear a sus perros. Esta "frescoreta" mañanera despabila.

Frío de verdad en Castell de Castells: -3,9º

La temperatura más baja en la Marina Alta se ha registrado en Castell de Castells con 3,9 grados bajo cero (datos de Avamet). Eso ya es frío de verdad.

El día amanece clarísimo en la comarca, pero con esa luz desmayada y lánguida del final del otoño. Se entra en calor poco a poco. A mediodía, sobra el abrigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
  2. Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
  3. Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
  4. El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
  5. Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
  6. Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
  7. A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange
  8. Rescatan en helicóptero en plena noche a una joven de 19 años en la cala dels Testos de Benitatxell

Primera helada del otoño en Lluca, la Siberia de Xàbia

Primera helada del otoño en Lluca, la Siberia de Xàbia

Pego instala los primeros puntos selfie de la Comunitat Valenciana para facilitar los recuerdos fotográficos de los turistas

Pego instala los primeros puntos selfie de la Comunitat Valenciana para facilitar los recuerdos fotográficos de los turistas

Dénia no dará licencias para locales de asociaciones de fumadores de cannabis en el centro urbano

Dénia no dará licencias para locales de asociaciones de fumadores de cannabis en el centro urbano

El temporal golpea el gran velero encallado en Xàbia

El temporal golpea el gran velero encallado en Xàbia

Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: "Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora"

Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: "Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora"

Sofocan a toda prisa otro conato de incendio próximo al Montgó en Xàbia

Sofocan a toda prisa otro conato de incendio próximo al Montgó en Xàbia

Cae en Dénia un punto de venta de droga enmascarado como asociación cannábica

Cae en Dénia un punto de venta de droga enmascarado como asociación cannábica

Calp se suma a Dénia y Xàbia y lanza bonos consumo en Navidad: destina 200.000 euros

Calp se suma a Dénia y Xàbia y lanza bonos consumo en Navidad: destina 200.000 euros
Tracking Pixel Contents