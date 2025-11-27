La "Trobada d'Escoles" vuelve a Dénia tras 25 años y hay historia

Hay historia. Historia de la buena. "Tenim història, som futur" es el lema de las "Trobades d'escoles en valencià" del próximo año. Las "trobades" mueven montañas. Participan más de 200.000 personas. La de la Marina Alta regresará en 2026 a Dénia, una ciudad con historia para dar y tomar (la exposición "Dénia, arqueología y museo", que está en el MARQ de Alicante, abraza nada menos que 6.000 años). Dénia volverá a acoger esta gran fiesta del valenciano, la educación y la cultura justo cuando se cumplen 25 años de su primera "trobada". Y otro aniversario importante: coincidirá con los 40 años de las "trobades en valencià". Hay mucha historia.

La "trobada" será el 9 de mayo. Hoy la han presentado el alcalde, Vicent Grimalt, el vipresidente de la Cappev, Jaume Fullana, y la concejala de Educación, Melani Ivars. Han asistido las directoras de todos los colegios de Dénia. Directoras, sí. El alcalde ha enfatizado que todas ella son mujeres, un hecho que trasciende la anécdota y que demuestra que la igualdad se abre camino de forma imparable en la educación pública.

Las directoras de los colegios de Dénia / A. P. F.

El alcalde ha recordado que aquella primera "trobada" de 2001 la organizó un ayuntamiento que estaba gobernado por el PP. Ahora, en cambio, los populares votaron en contra de que Dénia volviera a acoger esta fiesta de las escuelas y las familias cuando el gobierno local (PSPV y Compromís) llevó la propuesta a pleno. "Estamos en un momento relevante. La educación en valenciano está en situación de vulnerabilidad", ha advertido el alcalde, que ha lamentado que el Consell del PP menosprecie la "llengua", la "estigmatice" y trate de confinarla en el ámbito doméstico. Ha asegurado que la Acadèmia Valenciana de la Llengua está "en el punto de mira" del gobierno de Mazón y ahora de Pérez Llorca. "No me extrañaría que la suprimieran en la próxima ley de acompañamiento de los presupuestos".

Mientras, Jaume Fullana ha apuntado que la "trobada" del pasado año en la Marina Alta (tuvo lugar en el Ràfol d'Almúnia) reunió a 15.000 personas. "Las 'trobades' son una oportunidad de reforzar los lazos entre los centros educativos y la sociedad, una oportunidad de construir una sociedad con valores democráticos y garantizar eso que dice nuestro lema, que 'tenim història i som futur'".

El cartel de la "trobada": el color de fondo es el azul tejano / A. P. F.

También ha lamentado que haya partidos que voten en contra de esta fiesta educativa. "Es votar en contra de la igualdad lingüistica y de la igualdad de oportunidades". Ha precisado que las "trobades" son más que "llengua" (y la "llengua" ya es mucho). Ha subrayado que el modelo de las escuelas en valenciano es "coeducativo, inclusivo, intercultural, emocional, equitativo y democrático". "Es una escuela innovadora, arraigada en el territorio y abierta al mundo".

La concejala de Educación ha avanzado algunos detalles de este gran encuentro que tendrá lugar el 9 de mayo en Dénia. Los premios Sambori se entregarán el 24 de abril en el auditorio del centro social. Una exposición de la "trobada" recorrerá su historia a través de los carteles y esas camisetas que son casi un símbolo de la "primavera valenciana": manga corta y atractivo diseño. El cartel de este año es sobre un fondo de color "azul tejano".

"Trobada" en las plazas: la del Consell y la de Maria Hervás

Otra exposición la organizarán los alumnos de bachillerato artístico del instituto Historiador Chabás. La "cervavila" comenzará en la Plaça del Consell y llegará hasta la Plaça Maria Hervás (Dénia tiene a Maria Ibars, una gran escritora, y a Maria Hervás, una gran científica). Los talleres de los colegios de la Marina Alta estarán en la Plaça del Consell, la calle Diana y la calle Marqués de Campo. La Plaça Maria Hervás acogerá la "fira del llibre". Esta fiesta también reivindica las plazas como espacio público de socialización y vida.

La jornada terminará, como es habitual, con un gran concierto. Lo ofrecerán El Diluvi y la cantante de Pedreguer Sandra Monfort. Fiesta grande y reivindicación atronadora: la "trobada" vuelve a Dénia tras 25 años.