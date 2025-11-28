Alarma por las continuas agresiones a los trabajadores del centro de salud de Calp
En el último mes ha habido dos ataques físicos: a un trabajador lo cogieron del cuello y al otro lo zarandearon tras arrancar el metacrilato del mostrador
UGT advierte de que las agresiones verbales son diarias: "La situación es insostenible"
Acuden cada día a su puesto de trabajo en el centro de salud de Calp con miedo. En el último mes, dos trabajadores han sufrido agresiones físicas. A uno de ellos lo agarraron del cuello en la puerta del edificio. Al otro, lo zarandearon tras romper el agresor la pantalla de metacrilato del mostrador. Este último trabajador ha renunciado a su puesto laboral por miedo. Desde el sindicato UGT en Dénia advierten de que la inseguridad se ha instalado en este centro de salud. Aseguran que las agresiones verbales son diarias. Piden medidas para frenar esa escalada de violencia.
Las agresiones, precisan desde UGT, están provocando que varios trabajadores sufran ansiedad y estén de baja. Hay otros que renuncian a trabajar en este centro de salud. "La situación es insostenible", subraya el sindicato.
Estos problemas vienen de largo. En noviembre de 2017 un joven paciente atacó a un médico y le rompió el brazo. En ese momento, la entonces concesionaria de la sanidad en la Marina Alta, Marina Salud, puso un vigilante de seguridad en el centro de salud calpino. Pero el vigilante no llegó a estar trabajando ni un mes.
UGT recalca que la dirección del departamento de salud de Dénia conoce perfectamente las situaciones de riesgo a las que se enfrentan cada día los sanitarios y empleados de este centro de salud y también está al tanto de que los trabajadores tienen miedo y se sienten desprotegidos ante las posibles agresiones.
