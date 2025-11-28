Benitatxell ‘enciende’ la Navidad con el musical de Aladdín, la tarde mágica de burbujas y muchas propuestas para el público familiar

El Poble Nou de Benitatxell se prepara para recibir la magia de la Navidad de una manera muy especial, abierta y participativa. La Concejalía de Fiestas ha preparado una intensa programación navideña con actividades pensadas para toda la familia, especialmente para los más pequeños y pequeñas.

El pistoletazo de salida se dará el sábado 6 de diciembre con el ‘encendido’ de las luces de Navidad. Con el acompañamiento musical de la Colla La Llebetjà, en la placeta del Oratorio se inaugurará el árbol; las luces navideñas iluminarán el Ayuntamiento, y en la calle Llebeig se celebrará, con los villancicos del Coro Parroquial, el Coro Infantil y la Colleta, la inauguración del Belén poblero del artista local Salvador Ginestar, que incorporará nuevos espacios y piezas.

El cartel de la Navidad poblera / Levante-EMV

El domingo 7 habrá tarde de canciones de Navidad a cargo de Christian Fellowship, mientras que el Costa Blanca Male Voice Choir ofrecerá su concierto anual el miércoles 10.

La programación comenzará a tomar carrerilla el sábado 20 con el taller de dulces navideños y la actividad familiar ‘La magia de la Navidad’, para dar paso el domingo 21 a uno de los eventos estrella: el mítico Mercado de Navidad. La cita contará con juegos para disfrutar en familia, la música de la Bandeta Infantil de la Escuela de Música, stands navideños de comida, decoración, productos artesanales, etc. y la visita de la entrañable burreta de Nadal, todo un símbolo navideño poblero. Además, como novedad, se inaugurará en la plaza de la Iglesia la casa de Papá Noel, donde el día 24 de diciembre se alojará antes de empezar el viaje de vuelta al Polo Norte.

La ilusión y la magia de los Reyes Magos / Levante-EMV

El martes 23, por la mañana habrá taller intergeneracional de decoración navideña en la Biblioteca y, por la tarde, el gimnasio del colegio Santa María Magdalena acogerá por la tarde la Sport X Gaming, con juegos de Play Station, Nintendo, realidad virtual, hockey, fútbol sala, máquinas arcade y muchas cosas más. También se celebrará el espectáculo infantil ‘El gran taller de la Navidad’ en la carpa del parking de la avenida de València.

El día de la Nochebuena, miércoles 24, El Poble Nou de Benitatxell volverá a abrir las puertas de la casa de Papá Noel para que pequeños y mayores puedan visitarlo, hacerse una foto y disfrutar de una tarde llena de fantasía. Habrá talleres infantiles y música navideña con la participación especial de la Banda de Música del Poble Nou de Benitatxell. A las 00.00 se celebrará la Misa del Gallo.

El sábado 27 llega la Carrera ‘El roscó’ organizada por el Club Multiesport Benitatxell. Dará comienzo a las 17:30h en el parking de la avenida de València con una carrera para niños y niñas, y a las 18:00h será el turno de las personas adultas. Habrá premios para el mejor disfraz grupal e individual y una pequeña merienda para las personas participantes.

El domingo 28, la iglesia acogerá el Festival parroquial de villancico ‘Canta a la Navidad’, y a partir del lunes 29 de diciembre habrá actividades para los más pequeños en la carpa instalada en el parking de la avenida de València. Destacan el parque de navidad con hinchables, pintacaras, globoflexia, talleres, etc. (lunes 29), el concierto ‘Cantando a la Navidad’ cargo de la Payasa Mofly y sus acompañantes los títeres (martes 30), el musical de Aladdín (viernes 2 de enero) o la tarde mágica de burbujas (sábado 4).

La tarde mágica de burbujas contará con el espectáculo ‘El país de los cuentos y las burbujas’ y, al finalizar, las personas asistentes podrán vivir la experiencia de estar dentro de una pompa de jabón gigante. Además, habrá un taller de burbujas gigantes, en el que los niños y niñas serán los verdaderos protagonistas, creando ellos mismos increíbles pompas que llenarán el aire de magia y alegría.

Concierto de Año Nuevo de Marinae Ensemble

Por quinto año consecutivo, y dado el éxito con el que cuenta todos los años, el jueves 1 de enero se celebrará el Concierto de Año Nuevo de la orquesta de cámara Marinae Ensemble. Será a las 18:00h en la iglesia de Santa María Magdalena.

El anuncio de la llegada de los Reyes Magos y la recogida de las cartas ilusionará a los más pequeños el sábado 3 de enero. A las 18:00 horas, está prevista la llegada del emisario de sus majestades al Oratorio Jaime Llobell para reunir todas las cartas que los niños y niñas han escrito. Estará acompañado por la Colla La Llebetjà y el Grup de Danses Morro Falquí. Además, habrá chocolatada y bambas a precios populares a cargo de la Associació de Dones.

Finalmente, el lunes 5 de enero será uno de los días más especiales del año para los pequeños y pequeñas del municipio. A partir de las 18:00h llegarán los Reyes Magos a la carpa del parking de la avenida de València para repartir los regalos que con tanta ilusión esperan. La misa de Reyes del martes 6, a las 18:00h en la iglesia, pondrá el punto final con las estrenas al Niño y el retorno de sus majestades a Oriente.