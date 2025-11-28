Calp le declara la guerra a los vertidos ilegales: multa de hasta 3.000 euros a los incívicos
El ayuntamiento cambia la ordenanza para incrementar las sanciones
Guerra a los vertidos ilegales e incontrolados. El Ayuntamiento de Calp se pone serio. Y eso significa ir a por los incívicos y ponerles una multa que les haga pupa de verdad. La junta de gobierno ha acordado modificar la Ordenanza Municipal de Protección de Medio Ambiente Urbano con el objetivo de incrementar las sanciones por vertidos. Las multas pueden llegar a 3.000 euros.
La dispersión urbana del municipio favorece el depósito de vertidos incontrolados y dificulta la recogida ordenada de los mismos. El presupuesto municipal de 2026 contempla dos plazas de vigilantes ambientales con potestad sancionadora para extremar la vigilancia de cualquier tipo de vertido incontrolado, con identificación de las personas y la aplicación si procede de la sanción correspondiente.
Los particulares pueden depositar los restos de podas en el Punto Blanco, ubicado en la avenida del País Valencià. Mientras, los profesionales de jardinería han de llevar los restos de poda al vertedero autorizado. Está prohibido arrojar este tipo de vertido en la vía pública, solares o espacios libres ya sean de propiedad pública o privada.
