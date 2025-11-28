Condado Club de Dénia escala puestos y se posiciona en el top 94 de los mejores clubs del mundo

La alegría volvió a desbordarse este año en Dénia. El pasado miércoles 19 de noviembre, Condado Club celebró un nuevo hito histórico al escalar posiciones en el prestigioso ranking de la International Nightlife Association, alcanzando el puesto 94 en la lista de “Los 100 Mejores Clubs del Mundo”.

Esta escalada ha sido más que justificada ya que a principios del mes de noviembre el reconocido club recibía otra noticia extraordinaria: el Sello Triple Excellence en ocio nocturno, un reconocimiento internacional que certifica el máximo compromiso del club con la calidad acústica, la seguridad, la sostenibilidad y la experiencia del cliente. Un sello que solo alcanzan los locales que elevan los estándares del sector y que hoy forma ya parte del ADN de Condado.

Estos dos hitos son motivo de orgullo y celebración ya que consolidan a Condado Club como referente internacional en el ocio nocturno y sitúa a Dénia, a la Marina Alta y a la Comunitat Valenciana en el mapa mundial de la excelencia.

La espectacular sala de Dénia / Levante-EMV

El equipo vivió la gala con la ilusión de quien sabe que el esfuerzo tiene recompensa. Tras conocer su posición en el ranking, Frederic Cervera, propietario y CEO del Club, expresó: “Escalar hasta el TOP 94 y recibir la Triple Excellence es algo que nos motiva muchísimo a seguir dando lo mejor de nosotros. Estos logros no son solo nuestros; pertenecen a cada persona que ha trabajado, colaborado y confiado en este proyecto desde su inicio. Condado siempre ha sido un lugar para vivir y disfrutar, y ver cómo el mundo lo reconoce nos impulsa a seguir creando experiencias únicas e inolvidables”.

La sala se ha convertido en una de las grandes referencias del ocio nocturno / Levante-EMV

A nivel internacional, la edición de este año contó con más de 545 locales nominados de 73 países, en una competición marcada por la calidad y la diversidad del ocio nocturno global. España, representada por la nominación de 81 locales, de los cuales 28 han conseguido estar dentro del Top 100 del mundo, continúa siendo uno de los países más influyentes en la industria.

“Estamos disfrutando de una de las épocas más dulces para Condado. Este año hemos cumplido nuestro 10º aniversario por todo lo alto. Hemos vivido uno de los mejores veranos de la historia en el Club. La programación ha sido de las más destacadas de toda nuestra trayectoria contando con artistas de repercusión mundial como Noriel, Hades 66, Hard GZ, JC Reyes, Kidd Keo, Raúl Clyde, ROA y Luar La L que será ahora el próximo 19 de diciembre. Han venido DJ´s como Alvama Ice, Álex Martini, Michenlo, Anthony Godfather, Papi Gavi, Mike Fajardo y Luc Loren, influencers como Pablogshow, Juan Beato y Erra, Perxitaa y creadores de contenido como LOS BUYER, en cuya serie nos catalogan como una de las mejores discotecas de España. Recibir la Triple Excellence y posicionarnos en el TOP 94 del mundo ha sido un sueño cumplido porque estos reconocimientos son el reflejo de la visión que tuvimos hace 10 años cuando nos propusimos ofrecer en Dénia un ocio de calidad al nivel de su gastronomía”.

Así es como Condado Club continúa escalando, innovando, emocionando y reafirmando su posición como uno de los templos más destacados del ocio nocturno nacional e internacional.

Y es que Condado va más allá de reconocimientos y premios; es una declaración al mundo. Porque han demostrado, una vez más, que no hay que pertenecer a una gran ciudad para marcar tendencia global, que la verdadera excelencia no entiende de fronteras, y que cada logro superado, además de elevar su nombre, eleva también el de la ciudad de Dénia, que hoy brilla con fuerza propia en el mapa internacional del ocio.