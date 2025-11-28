Cruz al mérito policial a los 80 agentes de Dénia que que se dejaron la piel en la dana en Paiporta: "No cobraron ni un euro e hicieron jornadas de 12 horas"

Dénia concederá la cruz al mérito profesional de la Policía Local a sus 80 agentes que de forma voluntaria y sin cobrar un duro acudieron a Paiporta tras la dana que el 29 de octubre de 2024 devastó la Horta Sud de València y dejó 230 muertos. El pleno ha aprobado esta tarde por unanimidad que se distinga a estos policías. "Realizaron fuera de su horario de trabajo jornadas de diez y doce horas de trabajo continuo", ha destacado el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto, quien ha recalcado "la vocación de servicio público y la solidaridad" de estos agentes.

Los agentes se pusieron desde el primer momento a disposición del puesto de mando avanzado y de la Secretaria Autonómica de Emergencias. A la mañana siguiente de la tragedia ya estaban dejándose la piel. El concejal de Seguridad detalló las labores que realizaron: búsqueda de desaparecidos, atención a vecinos desorientados, asistencia a damnificados, vigilancia para evitar saqueos y robos...

Unanimidad

Todos los grupos votaron en el pleno a favor de que se conceda esta distinción a los agentes de Dénia. El portavoz de Gent de Dénia, Mario Vidal, pidió que también se reconozca la solidaridad de empresas, vecinos y voluntarios de Protección Civil que se volcaron en ayudar a los damnificados. El concejal de Seguridad afirmó que también está previsto reconocerlos públicamente.