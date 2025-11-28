Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evacuado en Xàbia un niño de 9 años que ha perdido el conocimiento al caerse en su colegio

El alumno ha sido trasladado al centro de salud y se encuentra bien

Imagen de archivo del centro de salud de Xàbia

Imagen de archivo del centro de salud de Xàbia / A. P. F.

Redacción Levante-EMV

Xàbia

El susto ha sido grande. Un niño de 9 años ha perdido momentáneamente el conocimiento al caerse en su colegio de Xàbia. Estaba corriendo por la clase de una escuela privada situada en la partida la Guàrdia, junto a la carretera que va a la Granadella, ha tropezado y se ha ido al suelo. Se ha dado un fuerte golpe.

Los responsables del colegio han avisado de inmediato a los servicios de emergencia. Han acudido ambulancias y la Policía Local. Allí mismo se le ha prestado la primera atención al alumno. Ha recuperado el conocimiento. Tenía lesiones en la boca y en una pierna. Lo han trasladado en ambulancia al centro de salud. El menor está consciente y fuera de peligro. Todo ha quedado en un susto.

