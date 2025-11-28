Gata clama contra la privatización de su centro de día: "Nuestros mayores no tendrán plaza"
Un millar de personas exige al Consell que mantenga la gestión pública y que abone al ayuntamiento los retrasos de 980.000 euros en las certificaciones de obra del centro de día y de envejecimiento activo
Gata quiere que su centro de día y de envejecimiento activo sea de gestión pública. Un millar de personas ha salido esta tarde a la calle para exigir a la Generalitat Valenciana que se haga cargo de la gestión y deje de poner contra la espada y la pared al ayuntamiento. Temen que al final una empresa privada gestione un centro de día que ahora está en obras (la conselleria paga tarde y mal y el ayuntamiento adelanta el dinero). Avisan que si se privatiza los mayores de Gata no tendrán plaza al no poder pagarla. La reivindicación es clarísima. Gata quiere un centro de día netamente público.
La manifestación la han secundado la asociación de vecinos y vecinas de Gata Avenes y colectivos de personas con diversidad funcional como el Tapis y Aprosdeco. La protesta ha terminado delante de las obras del centro de día. El alcalde, Josep Signes, de Compromís, ha insistido en que el dinero adelantado por el consistorio y que la Generalitat no le ha abonado sube ya a 980.000 euros. "Y llegará febrero y seguirán sin pagarnos y ya nos deberán dos millones", ha asegurado. "Las plazas privadas no llegarán a nuestros mayores", ha advertido.
Y ha afirmado que los responsables de la conselleria les recriminan que no pidan subvenciones para equipar el centro y luego, cuando se reúnen con ellos y están cara a cara, les reconocen que esas ayudas solo cubren el 20 %. Además, la conselleria quiere borrarse y que sea un ayuntamiento pequeño como el de Gata el que se haga cargo del centro de día. "Nos dicen que paguemos al personal de limpieza y a los profesionales de enfermería y sanitarios y que, si no podemos, que privaticemos", ha denunciado el alcalde.
Sefa Mulet, de la asociación Avenes, ha defendido que los servicios sociales sean públicos y de calidad. Ha subrayado que las personas mayores tienen derecho a envejecer de forma digna. Mientras, Josep Ginestar ha pedido en nombre del Tapis que el centro de día sea "cien por cien de gestión pública" y ha lamentado que se quiera hacer negocio con los mayores.
Derecho a que los cuiden
El primer teniente de alcalde, Toni Signes, ha recalcado que los mayores de Gata tienen derecho a que los cuiden. Ha destacado la gran asistencia de gente a la manifestación y ha apuntado que las ausencias (los concejales del PP) también han sido clamorosas.
Han asistido, entre otros, el diputado del PSPV José Chulvi y los de Compromís Nathalie Torres y Gerard Fullana; el diputado socialista en la Diputación de Alicante José Ramiro, quien también es alcalde de Ondara, o los alcaldes de Xaló, Alcalalí, Els Poblets y concejales socialistas y de Compromís de Dénia o Teulada. No obstante, quienes han secundado mayoritariamente la protesta han sido los vecinos y vecinas de Gata.
