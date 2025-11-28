Juan Chabás, el dianense de la Generación del 27, que regresa del "largo laberinto del trastierro"

La cultura libra una batalla constante contra ese feroz exilio que es el olvido. Las efemérides zarandean la memoria, la avivan. Dénia ha iniciado hoy el "Any Juan Chabás", la conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de Juan Chabás Martí (Dénia, 1900; La Habana, 1954). Justo un año antes de morir, en el exilio de Cuba, el escritor e intelectual republicano Juan Chabás, plasmó en el poema "Peregrino" ese desasosigo de estar lejos de casa. Habló del "largo laberinto del trastierro". De alguna forma Chabás vuelve ahora a Dénia. O, mejor dicho, Dénia vuelve a Chabás. En 1984, lo nombró hijo predilecto. Ahora lo reivindica con fuerza y recuerda que fue uno de los integrantes de aquella generación, la del 27, fabulosa y deslumbrante. Los Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Manuel Altolaguirre, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre o Luis Cernuda cambiaron la historia. En la archifamosa foto del Ateneo de Sevilla que es el acta fundacional de la Generación del 27, Juan Chabás aparece junto a Alberti y Lorca.

El alcalde le muestra a Luis García Montero el busto de Chabás en la Glorieta del País Valencià / A. P. F.

El "Any Juan Chabás" ha arrancado con un gran espaldarazo institucional. Esta mañana ha estado en Dénia el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Ha destacado "la sensibilidad" de la ciudad al reivindicar a Juan Chabás. "La guerra civil, el exilio y la dictadura impusieron el silencio sobre un nombre que significa libertad y cultura", ha dicho García Montero, que ha subrayado que es "importante" redescubrir uno por uno a todos los integrantes de la Generación del 27. La efeméride del intelectual de Dénia abre de alguna forma el camino hacia la conmemoración dentro de dos años del centenario de ese grupo extraordinario de escritores y poetas.

Ángels Gregori y Luis García Montero, esta mañana, en Dénia / A. P. F.

El director del Instituto Cervantes ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento de Dénia. Y ha hilado cuatro obras de Chabás: el poemario "Espejos" y las novelas "Sin velas, desvelado" (título que un verso de Lope de Vega), "Puerto de sombra" (verso de Góngora) y "Agor sin fin". Ha escrito que "esta ciudad del Mediterráneo nos une con sus velas y navega desde los puertos de sombras hacia una luz sin fin. Seamos espejos de la convivencia, la interculturalidad y la democracia".

La archivera municipal Rosa Seser le muestra a García Montero una de las vitrinas de la exposición. En la fotografía en blanco y negro, Juan Chabás uniformado de capitán republicano / A. P. F.

El alcalde, Vicent Grimalt, ha recordado que hace un año, en un encuentro de ciudades creativas de la Unesco en Granada, ya le comentaron al director del Instituto Cervantes si podía participar en el "Any Juan Chabás". Luis García Montero se comprometió a estar en Dénia y ha cumplido. La palabra es la palabra. Y un poeta lo sabe mejor que nadie. Ha visitado la exposición "Juan Chabás, la mirada atenta de la generación del 27". La archivera municipal Rosa Seser le ha explicado detalles de la vida del intelectual dianense: lo expulsaron de Génova por arremeter contra el fascismo, fundó en 1930 en Dénia el períodico republicano "El País" y dejó luminosas descripciones de aquella ciudad mediterránea a la que ya no pudo nunca regresar tras la guerra y el exilio.

García Montero y Àngels Gregori charlan de Juan Chabás

El director del Instituto Cervantes ha mantenido en el Centro Social una charla pública con la poeta Àngels Gregori, comisaria del Ministerio de Cultura para la celebración del centenario de la Generación del 27. Estaba lleno. Han acudido muchos jóvenes estudiantes. Alumnos del instituto Maria Ibars han entrevistado a García Montero. Dénia se reencuentra con Juan Chabás, el escritor e intelectual que regresa "del largo laberinto del trastierro".