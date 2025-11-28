Pedreguer avança cap al model que pague més fem qui més genera
L’ajuntament participa com a ponent a les Jornades de la Càtedra Aigua, Residus i Economia Circular de la UPV
L’Ajuntament de Pedreguer ha participat com a ponent en les Jornades organitzades per la Cátedra FACSA-FOVASA de Aigua, Residus Economia Circular de la Universitat Politècnica de València (UPV). A l’acte han assistit el regidor de Medi Ambient, Ferran Lloret Morell, i l’alcalde, Sergi Ferrús Peris, que han exposat l’experiència i el model de gestió de residus del municipi, reconegut per les seues altes taxes de reciclatge i per la seua aposta decidida per la sostenibilitat.
Durant la ponència, s’ha respost a diverses preguntes relacionades amb l’evolució del model de recollida de Pedreguer, un sistema considerat de maduresa avançada i que ha situat el municipi per damunt de la mitjana valenciana en separació i reciclatge. “Els bons resultats actuals són fruit d’un treball sostingut durant anys”, ha destacat Ferran Lloret, qui ha subratllat també la importància de compartir aprenentatges, errors inicials i autocrítica amb altres ajuntaments que aspiren a implementar models d’alta eficiència.
Preguntat sobre els encerts i equivocacions dels primers anys, el regidor ha explicat que “l’encert més gran ha estat la constància i la comunicació contínua amb la ciutadania que ha sabut adaptar-se als nous hàbits de vida”, mentre que “l’error principal va ser pensar que tots els col·lectius avançarien al mateix ritme i s’evitaria la picaresca, cosa que ens va obligar a obrir el prisma i a adaptar noves estratègies”.
La intervenció també ha abordat el nou repte del municipi: la implantació del model de Pagament per Generació, una eina dissenyada per incentivar la reducció de residus i avançar cap a un sistema més just i eficient. Lloret ha explicat que Pedreguer es troba actualment en la fase de definició del model. “Estem estudiant quin criteri serà el més adequat: si sols la fracció orgànica, orgànica i resta o orgànica, resta envasos i paper i cartró. El nostre objectiu és un sistema just, equitatiu i que motive a seguir millorant”.
Pedreguer aposta pels incentius
Sobre si és preferible un model basat en incentius o penalitzacions, el regidor ha remarcat que “Pedreguer aposta clarament pels incentius; creiem que una ciutadania informada i motivada respon millor que una ciutadania sancionada”.
Respecte a la possibilitat d’obrir una nova fase de reducció de la fracció resta, ha afirmat que “amb el Pagament per Generació és realista baixar, encara més, la fracció resta i això tindrà un impacte positiu tant ambiental com econòmic”. Ha explicat que la reducció de residus destinats a abocador comportarà una disminució directa dels costos municipals i, per tant, un estalvi per al conjunt del municipi ja que, de no tindre els bons resultats que estan tenint, el cost del sistema s’hauria encarit.
