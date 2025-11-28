Tiritona en la "Siberia" de Xàbia: escarcha y 3,5º bajo cero

Gélido despertar. En la "Siberia" de Xàbia, la partida de Lluca de la inversión térmica (el aire frío se mete en esta hondonada), la helada todavía ha sido más cruda que la ayer. Si ayer se llegaron a los 2 grados bajo cero, esta madrugada el termómetro se ha desplomado a 3,5 grados negativos. Hace un frío que pela. El suelo está alfombrado de escarcha. La Xàbia de la tiritona contrasta con la de la orilla del mar y las zonas elevadas. En la Plana, en el Montgó, la mínima ha sido de 10,6 grados.

Suelo escarchado en la partida de Lluca de Xàbia / A. P. F.

Anomalías térmicas

Esos -3,5 grados de Lluca no distan mucho de los 4,2 bajo cero que se han registrado esta mañana en Castell de Castells (datos de Avamet). Pero Castell de Castells está en el interior, en la montaña, y de la "Siberia" de Xàbia al mar hay un paso. Y el mar siempre atempera. En la Marina Alta, también se dan estas anomalías (más que anomalías, curiosidades) térmicas.

También han despertado con temperaturas bajo cero la Vall d'Ebo (mínima de -2,9 grados), el Pla de Teulada (-2,4º) o Xaló (-1,7º).