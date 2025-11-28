Xàbia licita las obras de la nueva aula de 2 años del colegio Arenal

El Ayuntamiento de Xàbia ha aprobado la licitación para ejecutar las obras de adecuación de la antigua casa del conserje del CEIP Arenal con el fin de habilitar una nueva aula destinada al alumnado de dos años.

El presupuesto asciende a 106.139,22 euros (IVA incluido). Está previsto terminar las obras en cuatro meses. El proyecto se sustenta en el pliego de cláusulas administrativas particulares ya validado y aprobado por el consistorio, que regulará el procedimiento de adjudicación del contrato.

El objetivo es que el aula este lista para el próximo curso.

El consistorio también ha realizado estas semanas trabajos provisionales de mantenimiento en el mismo colegio, impermeabilizando una zona del centro que sufre de filtraciones desde su terraza. La Conselleria de Educación ha comunicado a los técnicos municipales que espera resolver lo antes posibles estos problemas de humedades y de filtraciones.