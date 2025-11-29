¿Qué cobran los alcaldes y alcaldesas de la Marina Alta? De 53.000 a 50 euros

Ser alcalde no está pagado. Bueno, no está pagado para la alcaldesa de la Vall d'Ebo, Sara Moll, quien en todo el año solo percibió 50 euros. No tiene ni para el café diario. Pero el resto de alcaldes de la Marina Alta sí están pagados. Los últimos datos publicados sobre la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), datos referentes a los sueldos de 2024, dejan claro que hay una lógica demográfica en los ingresos de los alcaldes. El de mayor remuneración es el de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV, quien percibió 53.000 euros brutos. Mientras, el segundo sueldo más alto es el de la alcaldesa de Xàbia, la popular Rosa Cardona. Cobra al año 50.000 euros.

Estos dos alcaldesa tienen dedicación exclusiva. También la tiene el tercero en el "ranking", el socialista Enrique Moll, de Pego, cuyo sueldo es de 49.961 euros. Por demografía, le tocaba a la alcaldesa de Calp, Ana Sala, de Somos Calpe. Pero Sala no cuenta con dedicación. Compagina el cargo con su actividad privada (una gestoría). No obstante, sus ingresos del ayuntamiento no son moco de pavo: 48.580 euros.

Mientras, los dos alcaldes que son diputados provinciales, el de Benissa, Arturo Poquet (PP), y el de Ondara, José Ramiro (PP), reciben ingresos de aquí y de allá. Poquet ingresó 15.736 euros del ayuntamiento y Ramiro, 10.388 euros.

Tras el podio de los alcaldes de Dénia, Xàbia y Pego y ese cuarto puerto de la munícipe de Calp, está el primer edil de Xaló, Joan Miquel Garcés, de Compromís, quien ingresó el pasado año 47.768 euros. Le sigue el alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, también de Compromís, con un sueldo de 43.383 euros.

El alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, del PP, tiene dedicación parcial y una remuneración anual de 42.000 euros. El de Gata, Josep Signes, de Compromís, ejerce dedicación exclusiva y su sueldo es de 40.000 euros.

El munícipe de Beniarbeig, Juan José Mas (PSPV), percibió 37.800 euros; el de Parcent, Joan Ripoll, 35.594 euros; el de Benidoleig, Pedro Antonio Seguí (PSPV), 35.004 euros, y el de El Verger, Basili Salort (Compromís), 35.000 euros.

Mientras, el alcalde de Llíber, José Juan Reus, del PP, cobró 34.804 euros; el alcalde del Poble Nou de Benitatxell, Miguel Ángel García, 31.145 euros, y el de Els Poblets, José Luis Mas (Compromís), 30.999 euros.

Por debajo de los 30.000 euros

El resto de alcaldes de la Marina Alta ya están por debajo de los 30.000 euros. La alcaldesa de Alcalalí, Yolanda Molina (Compromís), gana 27.656 euros. El munícipe de Tormos, Gerónimo Bermúdez, del PP y quien tiene dedicación parcial, ingresa 25.555 euros. El alcalde de la Vall de Gallinera, Ignasi Mora, percibe 24.999 euros. La alcaldesa de Benigembla, María Trinidad Torres, del PSPV, cobra 20.616 euros. Ese grupo de los 20.000 euros lo cierra el primer edil de Orba, Ignasi Cervera, de Compromís, quien tiene una dedicación parcial de 20.148 euros.

El "raking" sigue con la alcaldesa de Sagra, María Teresa Perelló (19.991 euros); la munícipe de El Ràfol d'Almúnia, Estefania Rovira (18.699 euros); el alcalde de la Vall de Laguar, Carlos Mengual (12.680 euros); la de Senija, Pepa Argudo (11.561 euros); el de Castell de Castells, Vicente Tomás Estalrich (9.335 euros); la de l'Atzúbia, Maria Oltra (9.000 euros); el de Murla, Juan Fernando Giner (8.989 euros); el de Benimeli, José Lull (7.800 euros), y el de Sanet i Negrals, Joaquín Gavilá (6.260 euros).

Y luego están los alcaldes que desempeñan el cargo por amor al arte. El de Vall d'Alcalà, el socialista Pablo Martínez, cobra al año 400 euros. Le da justo para un café diario. Y la alcaldesa de la Vall d'Ebo se conforma con 50 euros.