«El tigre» y otro zarpazo en el acantilado en Xàbia

Desde abajo, desde el núcleo del Puerto de Xàbia, se divisa allá arriba, en lo más alto de la urbanización de la Cuesta de San Antonio, una máquina excavadora que araña la montaña. Pero «arañar» es un verbo suave. Luego, al subir a las obras, sorprende el nombre de la excavadora: «El tigre». Y no es un rasguño. Es un zarpazo. Un zarpazo en el linde entre esta urbanización de lujo (junto a la Corona dibuja la «milla de oro» del urbanismo en Xàbia) y el parque natural del Montgó.

La parcela donde «El tigre» saca las garras es inverosímil. Corona un espolón (ramal escarpado de una montaña) del cabo de Sant Antoni. Hace unos años ya se construyó aquí un chalé de lujo de moderna arquitectura que destacaba al situarse en lo que se presumía el punto más elevado de la urbanización. Las obras del nuevo chalé de lujo se han iniciado arriba de aquel. Los primeros movimientos de tierra confirman que este sector del urbanismo de chalés de rabiosa arquitectura colgados de los acantilados no tiene fin en Xàbia.

Las obras se desarrolan en lo alto de la urbanización de la Cuesta de San Antonio / A. P. F.

Las obras se desarrollan en lo que debió ser un espectacular mirador privado. La vista es extraordinaria. Se domina toda la bahía de Xàbia. Esta ladera es lo mejor de lo mejor del urbanismo de lujo. Mira a sur, que es la mejor orientación posible: luz a raudales y preciosos amaneceres.

Parcelas escarpadas y acrobacias arquitectónicas

Que los chalés de lujo se abren paso a cualquier precio (el precio astronómico de las parcelas) está más que constatado. Parece que se ha agotado todo el suelo de las laderas y acantilados que son terreno abonado para este segmento urbanístico. Pero las promotoras siempre encuentran un resquicio, un terreno que es el más difícil todavía para los arquitectos. La construcción es en Xàbia inmune al vértigo. Se balancea en los abruptos acantilados y en el linde del suelo urbanizable y el parque natural del Montgó. Pero antes de las acrobacias arquitectónicas, «El tigre» abre camino a zarpazos.