Chalés de lujo
«El tigre» y otro zarpazo en el acantilado en Xàbia
Otro zarpazo en el linde del Montgó en Xàbia. Ahora se han iniciado las obras de un nuevo chalé de lujo en un lugar inverosímil, en lo alto de un espolón del cabo de Sant Antoni. La construcción es inmune al vértigo.
Desde abajo, desde el núcleo del Puerto de Xàbia, se divisa allá arriba, en lo más alto de la urbanización de la Cuesta de San Antonio, una máquina excavadora que araña la montaña. Pero «arañar» es un verbo suave. Luego, al subir a las obras, sorprende el nombre de la excavadora: «El tigre». Y no es un rasguño. Es un zarpazo. Un zarpazo en el linde entre esta urbanización de lujo (junto a la Corona dibuja la «milla de oro» del urbanismo en Xàbia) y el parque natural del Montgó.
La parcela donde «El tigre» saca las garras es inverosímil. Corona un espolón (ramal escarpado de una montaña) del cabo de Sant Antoni. Hace unos años ya se construyó aquí un chalé de lujo de moderna arquitectura que destacaba al situarse en lo que se presumía el punto más elevado de la urbanización. Las obras del nuevo chalé de lujo se han iniciado arriba de aquel. Los primeros movimientos de tierra confirman que este sector del urbanismo de chalés de rabiosa arquitectura colgados de los acantilados no tiene fin en Xàbia.
Las obras se desarrollan en lo que debió ser un espectacular mirador privado. La vista es extraordinaria. Se domina toda la bahía de Xàbia. Esta ladera es lo mejor de lo mejor del urbanismo de lujo. Mira a sur, que es la mejor orientación posible: luz a raudales y preciosos amaneceres.
Parcelas escarpadas y acrobacias arquitectónicas
Que los chalés de lujo se abren paso a cualquier precio (el precio astronómico de las parcelas) está más que constatado. Parece que se ha agotado todo el suelo de las laderas y acantilados que son terreno abonado para este segmento urbanístico. Pero las promotoras siempre encuentran un resquicio, un terreno que es el más difícil todavía para los arquitectos. La construcción es en Xàbia inmune al vértigo. Se balancea en los abruptos acantilados y en el linde del suelo urbanizable y el parque natural del Montgó. Pero antes de las acrobacias arquitectónicas, «El tigre» abre camino a zarpazos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
- A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange