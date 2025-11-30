Pisos sociales
El Verger cede suelo para una cooperativa de viviendas a precio asequible
El gobierno local quiere poner la primera piedra para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, familias y colectivos vulnerables
Otro modelo de vivienda pública a precio asequible es posible. El Verger apuesta por impulsar una cooperativa de viviendas de protección pública en un suelo municipal cedido por 90 años (el ayuntamiento mantendrá siempre la propiedad).
El gobierno de El Verger, de Compromís y PSPV, ha puesto en marcha un proyecto pionero para facilitar el acceso a la vivienda. La fórmula de la cooperativa es «social, sostenible y no tiene ánimo de especulación». La iniciativa se desarrollará de la mano de la Federación de Cooperativas de Vivienda de la Comunitat Valenciana (Fecovi). Es un modelo consolidado en distintas ciudades europeas.
El gobierno local quiere poner la primera piedra para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, familias y colectivos vulnerables. Asegura que la promoción se construirá a precio de coste y no se contagiará de la especulación.
Una vivienda para situaciones de emergencia habitacional
El solar que el ayuntamiento cederá está en la calle Mestre José Vives. Una de las viviendas será de uso municipal y permitirá atender situaciones de emergencia residencial.
El consistorio será socio fundador de la cooperativa. Optará a ayudas de la Generalitat Valenciana para el fomento de la vivienda cooperativa y social.
El modelo de la cooperativa también es el que está explorando Pedreguer para solucionar la gran carencia de vivienda de alquiler a precio asequible en la Marina Alta.
- Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
- A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange