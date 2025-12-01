Atascos y bocinazos a primera hora en la principal arteria de Xàbia por los trabajos de asfaltado

Lunes (y el lunes siguiente al "black friday") y amanecer desabrido, gris, de puro invierno. ¿Qué puede ensombrecer todavía más el día? Un atasco. El Ayuntamiento de Xàbia había anunciado por activa y por pasiva que esta mañana comenzaba el reasfaltado de la avenida Palmela, la gran arteria del municipio, el principal vial de entrada y salida. Pero un lunes a primera hora no se le puede pedir a los conductores que busquen itinerarios alternativos. El lunes se va a piñón fijo. Y decenas de conductores se han dado de bruces con las retenciones. A primera hora, la avenida Palmela estaba bastante saturada. Se han escuchado bocinazos. No apetece comenzar la semana metido en un atasco. Más de un conductor ha apuntado que en las ciudades se asfalta de noche y no en hora punta.

Pero han pasado las horas y, al tiempo que el cielo se abría, las retenciones mañaneras se disolvían. A media mañana ya se circulaba con relativa fluidez.

Los trabajos de reasfaltado se están realizando sin cerrar totalmente el vial / A. P. F.

Estos trabajos forman parte de la segunda fase del plan de asfaltado de Xàbia, que realiza la empresa Pavasal. La avenida Palmela se terminará de reasfaltar el miércoles. La estimación es que se necesitan tres días para dejar la calzada lisa y alquitranada. Durante este mes de diciembre, se reasfaltarán Pou del Moro, Huelva, Malta, Castellet, Paradís, Altea y Vía Augusta (zona canal norte). Posteriormente, se intervendrá también en Les Basses y en la Cuesta de San Antonio, dando continuidad a este plan programado por fases para minimizar el impacto en la movilidad y garantizar una ejecución eficiente. La Cuesta de San Antonio, un vial estrecho y empinadísimo, pide un reasfaltado a gritos.

Minimizar las molestias

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el calendario podrá ajustarse en función de factores técnicos o de las condiciones meteorológicas. No obstante, se trabajará para mantener el ritmo previsto y minimizar las molestias. Por otra parte, también agradece de antemano la colaboración y comprensión de la ciudadanía y actualizará cualquier aviso relacionado con cortes temporales o desvíos de tráfico a través de los canales oficiales municipales.