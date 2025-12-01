Calp contrata a Ambulancias Vallada para el servicio preventivo y de emergencias tras prestarlo Cruz Roja durante 15 años

Las licitaciones son una lotería. El Ayuntamiento de Calp ha adjudicado el servicio municipal de prevención y emergencias a la empresa valenciana Ambulancias Vallada. Este servicio lo ha prestado durante 15 años la Cruz Roja local. El consistorio pagaba las facturas con reparos. El transporte sanitario es una competencia de la Generalitat Valenciana. Pero que Calp contara con la ambulancia de Soporte Vital Básico de la Cruz Roja resultaba imprescindible para llegar rápidamente a todas las emergencias.

La dotación de la conselleria de Sanidad es de una ambulancia de SVB las 24 horas del día y de otra que presta el servicio 12 horas. El SAMU (ambulancia medicalizada) está en Benissa. Estos recursos se consideran insuficientes.

El gobierno local (Somos Calpe, PSOE y Compromís) ha querido regularizar el servicio de ambulancia municipal. Lo ha hecho. Pero el "efecto colateral" ha sido prescindir de la Cruz Roja, una ONG valoradísima en el municipio y que realiza una labor sociosanitaria imprescindible.

A la licitación se presentaron tres empresas. Ambulancias Vallada es la que ha obtenido la mayor puntuación técnica y económica.

El gobierno local se ha apresurado a aclarar que los municipios no tienen competencias en materia de transporte sanitario, pero sí en prevención y protección civil. En ese marco competencial de la prevención y las emergencias se sitúa el nuevo contrato de ambulancia. El ayuntamiento garantiza una respuesta inmediata en urgencias sanitarias que se den durante actos municipales.

El ayuntamiento reconoce la extraordinaria labor de la Cruz Roja en Calp. "Su profesionalidad, compromiso y entrega han sido fundamentales en la atención sanitaria preventiva, en la asistencia a la ciudadanía y en la respuesta ante situaciones de emergencia", ha declarado Ana Sala, alcaldesa de Calp.

"La normativa vigente nos prohibe la firma de convenios de colaboración. Desde el ayuntamiento continuaremos luchando y trabajando para buscar otras formas de colaboración con Cruz Roja", ha afirmado Itziar Doval, responsable del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Mientras, el gobierno local ha presentado una moción para reclamar a la Generalitat Valenciana el refuerzo urgente del servicio de ambulancias en Calp ante la situación de desprotección sanitaria que sufre el municipio.

Calp pide una ambulancia SAMU

En el texto se recuerda que, pese al notable incremento de población en temporada alta y a la compleja orografía del término municipal, Calp solo dispone actualmente de una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) 24 horas y otra de 12 horas, además de un SAMU con base en Benissa que atiende también a otros municipios, lo que puede suponer tiempos de respuesta superiores a los recomendables.

La moción exige que la Generalitat amplíe a 24 horas el SVB con base en la Fossa y dote a Calp de una base SAMU permanente, que elabore un plan específico de mejora de tiempos de respuesta y que revise los criterios de asignación de recursos sanitarios en municipios turísticos como Calp, al tiempo que solicita estudiar fórmulas jurídicas que permitan, si procede, habilitar una ambulancia municipal complementaria al servicio autonómico.