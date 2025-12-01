Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lliurament dels XXXIV Premis d'Honor Vila de Pedreguer

El Premi d’Honor a la defensa de les llibertats i la solidaritat ha reconegut la massiva resposta de suport ciutadà a les persones afectades per les dana del 29 d’octubre a València

Tots els premiats amb els guardons de Pedreguer

Tots els premiats amb els guardons de Pedreguer / AFAP

Teresa Andreu

Pedreguer

El passat dissabte 29 de novembre va concloure la setmana dels premis d’Honor Vila de Pedreguer amb l’acte del lliurament dels premis. En aquesta XXXIV edició el jurat ha tingut a bé concedir els següents premis a:

Premi d'Honor d'àmbit local a la Colla de Dolçaines i Tabals, Els Traginers, per l’aportació a l’associacionisme musical de Pedreguer i a la recuperació i difusió de musica per a dolçaina i percussió com a expressió cultural del poble valencià. Pels trenta anys de compromís amb la música tradicional, festera i concertística, tant a Pedreguer com a diferents places i carrers de les comarques valencianes.

Premi d’Honor al mèrit urbanístic o arquitectònic a Antoni Banyuls Pérez, per la tasca investigadora en la restauració i conservació del patrimoni arquitectònic i històric, com ara, entre molts d’altres, el projecte de consolidació estructural i posada en valor del castell de l’Ocaive de Pedreguer.

Premi d’Honor al mèrit cultural a Josep Gimeno i Montell, més conegut per Pep Gimeno “Botifarra”, com a reconeixement a la tasca de recopilació, conservació i difusió de la cultura musical tradicional valenciana. Per tota una vida dedicada a preservar i rescatar de l’oblit una part importantíssima de la cultura del poble valencià.

La massiva resposta ciutadana

Premi d’Honor a la defensa de les llibertats i la solidaritat a la massiva resposta de suport ciutadà a les persones afectades per les inundacions i la dana del 29 d’octubre de 2024 a València. Aquest moviment ha mostrat la millor cara de la societat, la solidaritat expressada en l’ajuda espontània, ràpida i desinteressada als damnificats de la tragèdia.

L’acte de lliurament dels premis va tenir lloc a la Pista-Espai Cultural amb la presència de representants de la corporació municipal i la presidència de l’alcalde Sergi Ferrús Peris i del diputat provincial Arturo Poquet Ribes, en representació de la Presidència de la Diputació d'Alacant. L’alcalde de Pedreguer va obrir l'acte, al·ludint al gran treball i a la valuosa aportació a la societat de les persones i entitats premiades, així com al gran treball que duu a terme cada any el Jurat dels Premis. Després de fer un recordatori als premis del 2005, en el seu vigèsim aniversari, es donà compte del reconeixement a la inestimable dedicació de l'exmembre del Jurat Ferran Lloret Morell. A continuació es va passar a l’entreacte musical a càrrec dels Traginers.

Una vegada finalitzats els actes protocol·laris del lliurament dels premis, va tenir lloc un dinar tertúlia en homenatge a les persones guardonades.

Com és habitual cada any, els Premis d’Honor han inclòs també tota una sèrie d’actes, amb exposicions i xarrades, amb la finalitat de donar a conèixer la tasca de les persones i entitats premiades en els respectius camps.

