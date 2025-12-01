Lliurament dels XXXIV Premis d'Honor Vila de Pedreguer
El Premi d’Honor a la defensa de les llibertats i la solidaritat ha reconegut la massiva resposta de suport ciutadà a les persones afectades per les dana del 29 d’octubre a València
El passat dissabte 29 de novembre va concloure la setmana dels premis d’Honor Vila de Pedreguer amb l’acte del lliurament dels premis. En aquesta XXXIV edició el jurat ha tingut a bé concedir els següents premis a:
Premi d'Honor d'àmbit local a la Colla de Dolçaines i Tabals, Els Traginers, per l’aportació a l’associacionisme musical de Pedreguer i a la recuperació i difusió de musica per a dolçaina i percussió com a expressió cultural del poble valencià. Pels trenta anys de compromís amb la música tradicional, festera i concertística, tant a Pedreguer com a diferents places i carrers de les comarques valencianes.
Premi d’Honor al mèrit urbanístic o arquitectònic a Antoni Banyuls Pérez, per la tasca investigadora en la restauració i conservació del patrimoni arquitectònic i històric, com ara, entre molts d’altres, el projecte de consolidació estructural i posada en valor del castell de l’Ocaive de Pedreguer.
Premi d’Honor al mèrit cultural a Josep Gimeno i Montell, més conegut per Pep Gimeno “Botifarra”, com a reconeixement a la tasca de recopilació, conservació i difusió de la cultura musical tradicional valenciana. Per tota una vida dedicada a preservar i rescatar de l’oblit una part importantíssima de la cultura del poble valencià.
La massiva resposta ciutadana
Premi d’Honor a la defensa de les llibertats i la solidaritat a la massiva resposta de suport ciutadà a les persones afectades per les inundacions i la dana del 29 d’octubre de 2024 a València. Aquest moviment ha mostrat la millor cara de la societat, la solidaritat expressada en l’ajuda espontània, ràpida i desinteressada als damnificats de la tragèdia.
L’acte de lliurament dels premis va tenir lloc a la Pista-Espai Cultural amb la presència de representants de la corporació municipal i la presidència de l’alcalde Sergi Ferrús Peris i del diputat provincial Arturo Poquet Ribes, en representació de la Presidència de la Diputació d'Alacant. L’alcalde de Pedreguer va obrir l'acte, al·ludint al gran treball i a la valuosa aportació a la societat de les persones i entitats premiades, així com al gran treball que duu a terme cada any el Jurat dels Premis. Després de fer un recordatori als premis del 2005, en el seu vigèsim aniversari, es donà compte del reconeixement a la inestimable dedicació de l'exmembre del Jurat Ferran Lloret Morell. A continuació es va passar a l’entreacte musical a càrrec dels Traginers.
Una vegada finalitzats els actes protocol·laris del lliurament dels premis, va tenir lloc un dinar tertúlia en homenatge a les persones guardonades.
Com és habitual cada any, els Premis d’Honor han inclòs també tota una sèrie d’actes, amb exposicions i xarrades, amb la finalitat de donar a conèixer la tasca de les persones i entitats premiades en els respectius camps.
- Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
- A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange