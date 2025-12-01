Ondara fa història en la pilota valenciana: l'equip local guanya la final de raspall en la qual s'enfrontaven els germans ondarecns Terrades
L’ambient al trinquet del Genovés va ser espectacular amb la presència de nombrosos familiars, amics i aficionats ondarencs
El punt decisiu va arribar en l’últim “quinze”, executat per Marc Terrades, que va desfer l’empat i va donar el títol a Ondara
Una fita que difícilment es tornarà a repetir: dos germans que s'enfronten en una gran final. Duel fratricida, però de cavallers, sí, senyors de cavallers, que la pilota valenciana és un esport de pobles, famílies i cordials rivalitats.
La pilota valenciana ha tornat a situar Ondara en el mapa esportiu autonòmic. Ahir, diumenge 30 de novembre, el Trinquet del Genovés va acollir una final històrica de la Copa Pro2 de Raspall, protagonitzada per dos germans ondarencs: Marc Terrades, integrant de l’equip Ajuntament d’Ondara – Portal de la Marina, i Àlex Terrades, jugador de l’equip Ajuntament de Castelló. Una partida que va mantindre la tensió fins a l’últim “quinze” i que va acabar amb victòria per a l’equip Ajuntament d’Ondara – Portal de la Marina per un ajustat 25-20.
Una final d’infart
La partida va ser molt igualada, amb intercanvis constants i gran nivell tècnic per part dels dos equips. El conjunt ondarenc, format per Bonillo, Marc O. i Marc Terrades, va aconseguir imposar-se finalment davant l’equip castellonenc, integrat per Àlex Terrades (Terrades II), Momparler i Javier. El punt decisiu va arribar en l’últim “quinze”, executat per Marc Terrades, que va desfer l’empat i va donar el títol a Ondara.
Presència institucional i orgull local
L’ambient al trinquet va ser espectacular, amb nombrosos familiars, amics i aficionats ondarencs que es van desplaçar en l’autobús organitzat per la Regidoria d’Esports. Entre els assistents van destacar l’alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el regidor d’Esports, Jordi Ruiz, que van voler donar suport als jugadors i celebrar amb ells aquest èxit esportiu, alhora que van participar en el lliurament dels trofeus.
El regidor d’Esports, Jordi Ruiz, va declarar que “és un orgull per a Ondara que dos germans del nostre poble hagen protagonitzat una final tan important. La pilota valenciana és part de la nostra identitat, i des de l’ajuntament continuarem donant suport a aquest esport i als nostres jugadors”.
Per la seua banda, l’alcalde José Ramiro va subratllar que “aquesta victòria és històrica per a Ondara. Demostra que la pilota valenciana continua viva i que el nostre poble és un referent en la promoció i formació d’aquest esport autòcton”.
La Copa Pro2 de Raspall és una competició que reuneix els millors jugadors emergents de la pilota valenciana. Que dos germans ondarencs hagen arribat a la final és un fet insòlit que reforça la tradició pilotaire d’Ondara, on l’Escola Municipal de Pilota i el CPV Ondara treballen des de fa anys per formar noves generacions. Els dos germans han format part de l’Escola de Pilota, i Marc Terrades és actualment un dels seus entrenadors; i també juguen en el CPV Ondara les competicions de clubs.
Amb aquesta victòria, Ondara no sols suma un títol, sinó que reaferma el seu compromís amb la pilota valenciana, un esport que és patrimoni cultural i senya d’identitat del poble.
- Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
- A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange