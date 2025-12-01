Pinos secos, contratos desiertos: las empresas forestales le dan calabazas a Xàbia

Pinos secos y contratos desiertos. Xàbia tiene un problema de naturaleza administrativa. No se ha presentado ninguna empresa forestal a dos contratos esenciales del plan local de prevención de incendios. Los contratos han quedado desiertos. Son el de adecuación y mejora del Camí del Tossal Gros, actuación subvencionada con 17.856 euros de la Diputación de Alicante, y la reparación de la torre de vigilancia de la Granadella, con aportación provincial de 7.847 euros.

El pasado 14 de noviembre se reunió la mesa de contratación para adjudicar estos trabajos esenciales. Pero no había licitadores. Los concursos se volverán a convocar. Y Xàbia tiene un problema urgentísimo de emergencia forestal. Hay miles de pinos muertos en sus masas forestales del Montgó, el Tossal Gros, la Granadella, la Falzia o el Portitxol. Esos árboles secos y muertos han empezado a desplomarse sobre sendas e incluso en miradores turísticos. Además, si se desata un incendio, los esqueletos de los pinos arden como fósforos.

La torre de vigilancia de la Granadella de Xàbia / Levante-EMV

La concejala del PSPV Isabel Moreno preguntó en el último pleno sobre el secarral de contratos de Xàbia. No es una novedad que las empresas, en este caso las forestales, le den calabazas al ayuntamiento. El concejal de Medio Ambiente, Juanlu Cardona, del PP, lo atribuyó a que las empresas del ramo (del ramo y del ramaje forestal) están ahora a tope de trabajo dado que la plaga de pinos muertos afecta a muchos municipios y todos quieren retirarlos cuanto antes. Dijo que hay otro contrato de naturaleza forestal, el del Camí Vell de Teulada, que también está en fase de licitación y que confía en que ese sí tenga empresa adjudicataria. También dijo que los que se han quedado desiertos se volverán a sacar a licitación.

Pinos secos en un camino de la Granadella de Xàbia / A. P. F.

No obstante, el ayuntamiento y la Generalitat sí han iniciado ahora trabajos forestales de retirada de pinos muertos, trabajos fundamentales para reducir el riesgo de incendios. Participan cinco cuadrillas con más de veinte trabajadores en total. Realizan talas controladas.

Atalaya estratégica

La torre de vigilancia de la Granadella se alza en una atalaya estratégica. Desde allí se domina prácticamente todo el término municipal de Xàbia. Hay perspectiva directa al Montgó. Si en un punto de Xàbia surge un hilo de humo, desde esta torre se detecta al instante. La torre es de madera. Está integrada en el paisaje de la montaña pública de la Granadella.

Mientras, el Camí del Tossal Gros sube a una de las grandes masas forestales de Xàbia. Las pinadas son muy espesas. La sequía y las plagas (el dichoso "Tomicus destruens") han castigado estos bosques. Hay miles de pinos muertos. Que el camino esté transitable es crucial para llegar rápidamente a un eventual incendio y extinguirlo antes de que empiece a propagarse.