El presidente de la Diputación recorre la travesía de Benitatxell de los 33.000 coches al día

El Poble Nou de Benitatxell ha recibido este lunes la visita del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y del diputado de Carreteras, Arturo Poquet, quienes han podido conocer de primera mano la problemática de tráfico que soporta la CV-740 a su paso por el municipio.

El alcalde, Miguel Ángel García, diversos miembros de la corporación municipal, el jefe de la Policía Local y técnicos del ayuntamiento han acogido al presidente y al diputado en la sede consistorial. En el Salón de Plenos, el dirigente provincial ha firmado el Libro de Honor y, después, se ha celebrado una reunión de trabajo sobre las posibilidades de una futura ronda de circunvalación que ponga solución a la insostenible situación que vive la localidad debido al enorme volumen de tráfico diario.

Durante la exposición gráfica, se han podido observar las incidencias habituales que diariamente sufren peatones, escolares y conductores, especialmente en entornos escolares, residenciales y comerciales, donde las aceras son muy estrechas y la proximidad de los vehículos supone un riesgo constante. También se han mostrado situaciones de alto peligro en las que la seguridad de las personas se ha visto claramente comprometida.

Los técnicos le han explicado al presidente de la Diputación el proyecto de la circunvalación / Levante-EMV

Por su parte, los técnicos que han desarrollado el proyecto de circunvalación han explicado el trazado y todos los detalles sobre las localizaciones alternativas por donde discurriría esta variante. Posteriormente, se han desplazado en comitiva hasta la CV-740 para observar los puntos más críticos y visualizar sobre el terreno los futuros tramos propuestos.

El despacho que ha trabajado en el proyecto, Guía Consultores, estima en cerca de 5,3 millones de euros la primera fase de desvío, que vendría a atajar la problemática de la calle Padre Plácido, el tramo más conflictivo. Además, habría otras dos fases, una para la entrada por la carretera de Xàbia y otra para el tramo de Moraira, cuyo coste todavía no se ha concretado.

Un momento de la visita / Levante-EMV

El presidente del ente provincial, Toni Pérez, ha avanzado que la Diputación no acostumbra a financiar proyectos de esta envergadura, aunque se ha mostrado abierto a estudiar todas las posibilidades junto con el diputado Arturo Poquet y los técnicos de Carreteras de la institución. En la reunión también se ha planteado la posibilidad de colaborar con otras administraciones para que esta actuación pueda salir adelante.

Un clamor con consenso

Esta actuación es una necesidad indiscutible para el municipio. Así lo hizo patente el pleno del pasado mes de octubre, en el que los tres grupos municipales —Més Benitatxell, REDcv y PP— votaron a favor de solicitar a la Diputación la financiación necesaria para llevar a cabo esta circunvalación. El consenso es total.

El Poble Nou de Benitatxell lleva décadas conviviendo con una situación complicada que se ha vuelto totalmente insostenible. Actualmente, más de 33.000 vehículos atraviesan cada día su núcleo urbano por carreteras provinciales que actúan como ejes de paso entre municipios y cruzan zonas escolares, residenciales y comerciales. Solo en los meses de julio y agosto de este año se registraron cerca de un millón de vehículos, pero en septiembre, octubre y noviembre la cifra no desciende excesivamente, situándose en 850.000.

Este tráfico, que incluye camiones de gran tonelaje, discurre por calles con secciones muy reducidas que impiden una convivencia segura entre vehículos y peatones. El resultado es un riesgo permanente, colapsos habituales en horas punta, una fractura urbana que divide al municipio y dificultades para la prestación de servicios de emergencia. Además, el ruido, la contaminación y la inseguridad vial impiden consolidar espacios públicos de calidad.

El alcalde ha manifestado el firme compromiso del Ayuntamiento de trabajar de la mano de la Diputación y del resto de administraciones competentes para que esta infraestructura, vital para el bienestar y la cohesión del municipio, pueda materializarse lo más pronto posible. “Este proyecto nace del consenso municipal y queremos que siga avanzando de la mano de la Diputación y del resto de administraciones. Benitatxell necesita esta solución y estamos plenamente comprometidos para hacerla realidad cuanto antes”, ha declarado.