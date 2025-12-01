Sanidad convoca 143 plazas de difícil cobertura para el departamento de salud de Dénia

La falta de sanitarios en el hospital de Dénia y en el departamento de salud de la comarca es clamorosa. De ahí que la Conselleria de Sanidad haya convocado, mediante la publicación en el DOGV, el proceso selectivo por el sistema de concurso para cubrir 143 plazas (902 en toda la Comunitat Valenciana) de personal estatutario con título de especialista en Ciencias de la Salud. Estas plazas están declaradas de difícil cobertura. Los profesionales reforzarán la plantilla de sanitarios de la Marina Alta. Estas plazas están destinadas a especialidades críticas como Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría de Atención Primaria, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Enfermería de Salud Mental.

Este refuerzo permitirá mejorar la atención sanitaria en hospitales, centros de especialidades y zonas básicas del departamento. La convocatoria también afecta a otros departamentos con dificultades de cobertura como Vinaròs, Requena, Elda, Orihuela, Torrevieja, el Hospital d’Ontinyent y la zona básica de salud de Ademuz. La distribución responde a la necesidad de garantizar equidad asistencial en toda la Comunitat Valenciana.

Del total de plazas convocadas, el 7% se reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33% y el resto a turno libre. De las 902 plazas convocadas, 450 corresponden a especialidades hospitalarias como Anatomía Patológica, Anestesiología, Cirugía General, Traumatología, Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Medicina Interna, Pediatría, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Urología, entre otras.

Además, se ofertan 186 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, 3 plazas para Medicina en centros de Planificación Familiar, 5 para Medicina en centros de Conductas Adictivas, 12 para Medicina en Unidades de Hospitalización a Domicilio y 99 plazas para Medicina en urgencias hospitalarias.

La convocatoria también incluye 53 plazas de Pediatría de Atención Primaria, 42 de Enfermería Familiar y Comunitaria, 12 de Enfermería Obstétrico- Ginecológica (matronas) y 40 de Enfermería en Salud Mental.

Proceso de solicitud

Los profesionales interesados disponen de 15 días hábiles desde la publicación en el DOGV para presentar su solicitud de manera telemática. Tras la publicación de admitidos y excluidos y el periodo de alegaciones, se dará a conocer el listado definitivo y se abrirá un plazo de 10 días hábiles para la elección de destino.

Los aspirantes seleccionados en Dénia serán nombrados personal estatutario fijo y adjudicados a su plaza de manera definitiva. Posteriormente podrán participar en concursos de traslados, provisión de otras plazas o promoción interna, contribuyendo así a la retención del talento especializado en el departamento.

Baremo de méritos

La puntuación máxima del proceso selectivo será de 63 puntos de acuerdo con el baremo establecido en esta convocatoria. De esta manera, se podrá obtener hasta un máximo de 30 puntos por servicios prestados. Un máximo de 10 puntos por estar desempeñando el día de la publicación de la convocatoria, un puesto en la misma categoría y especialidad a la que opta, en un ámbito de trabajo declarado de difícil cobertura.

En cuanto a la formación se podrá lograr hasta un máximo de 15 puntos, dependiendo si se dispone de máster universitario, doctorado o cursos realizados en la Escuela Valenciana de Salud u otra entidad pública equivalente al resto del Sistema Nacional de Salud o acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias, realizadas en los últimos cinco años.

Por el conocimiento acreditado del valenciano se computarán hasta un máximo de 4 puntos, al igual que por el conocimiento de otros idiomas comunitarios. Todos los listados y actos de trámite relativos a este proceso selectivo se publicarán en la página web de la Conselleria de Sanidad y en el portal GVA.

La resolución por la que se regula la convocatoria de este concurso de méritos fue aprobada en Mesa Sectorial de Sanidad con los votos a favor de los representantes sindicales de SATSE y CESMCV-SAE, que aglutinan a la mayoría de especialistas en Ciencias de la Salud.