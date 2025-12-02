"Calp ha perdido una ambulancia que atendía urgencias y emergencias las 24 horas del día: hablamos de vidas humanas"

El servicio preventivo de ambulancia dista un mundo del que prestaba la Cruz Roja y que garantizaba que una ambulancia acudiera a cualquier urgencia que se diese en Calp durante las 24 horas del día. El PP calpino ha analizado lo que significa poner fin al servicio de transporte sanitario que ha prestado la Cruz Roja local durante los últimos 17 años. "Desde ayer, a las 00:00 horas, Calp ha perdido un recurso esencial que atendía urgencias y emergencias las 24 horas del día".

Los populares aclaran que la ambulancia que ha contratado el ayuntamiento (la empresa que ha logrado el contrato es Ambulancias Vallada) solo acudirá a actos municipales. Será un servicio preventivo. Acusa al tripartito (Somos Calpe, PSOE y Compromís) de difundir información "deliberadamente ambigua" al intentar equiparar el servicio que se prestará ahora con el que realizaba la Cruz Roja. "Hemos alertado durante más de un año de que el actual gobierno estaba diseñando un modelo de contratación que dejaba en una situación de absoluta precariedad el transporte sanitario urgente de Calp".

El PP dice que los socialistas ya votaban en contra constantemente de las facturas del transporte sanitario de la Cruz Roja (facturas con reparos dado que el transporte sanitario es competencia de la Generalitat). Los populares acusan al tripartito de tomarse a la ligera una cuestión absolutamente vital. "Hablamos, literalmente, de vidas humanas".

Ochocientos servicios en un año

"La ambulancia 24 horas de Cruz Roja ha atendido más de 800 servicios solo en el último año, ha proporcionado empleo directo a 10 profesionales y ha sido un recurso imprescindible para la seguridad de nuestros vecinos", advierte el PP, que explica que es consciente de que el transporte sanitario corresponde a la Generalitat pero que, en Calp, como en otros municipios, el ayuntamiento hasta ahora lo había reforzado.

Los populares exigen al tripartito que "rectifique inmediatamente" y recupere la ambulancia 24 horas dado que "nunca debió desaparecer".