El escritor de Dénia Juan Chabás ya es eterno: su legado, depositado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

Están sus libros, claro, y también hay un retazo de su historia, historia errante. Juan Chabás, el escritor de Dénia de la Generación del 27, murió en 1954 en la Habana. Murió en el exilio. Luego llegó el olvido. En 1984, Dénia lo nombró hijo predilecto. Ahora que se cumplen 125 años de su nacimiento, llega su rehabilitación definitiva. Juan Chabás regresa del ostracismo, del largo destierro. Se hace eterno. El Instituto Cervantes ha abierto este martes su Caja de las Letras para depositar el legado de Chabás. Están sus novelas y ensayos (“Sin velas, desvelado”, “Puerto de sombra”, “Agor sin fin”, “Fábula y vida”, “Italia fascista”, “Literatura española contemporánea (1898-1950)”...), también sus poemarios (“Espejo” o “Poemas del transtierro”), el diario republicano “El País” que fundó en 1930 en Dénia o diversos manuscritos. También se ha incluido una fotografía en la que el intelectual republicano porta el uniforme de capitán, rango que tuvo durante la Guerra Civil. Algunos objetos dibujan el itinerario del exilio: París, Caracas, la Habana o el Ocean Hotel, donde Chabás y su compañera, Aida Valls, se refugiaron en 1954 para evitar la represión de Batista.

El legado de Juan Chabás, el dianense de la Generación del 27, ya es eterno / Levante-EMV

Este legado hace eterno a Chabás. El poeta, narrador y crítico posó en la famosa fotografía del Ateneo de Sevilla que fue el acta fundacional de la Generación del 27 junto a Federico García Lorca y Rafael Alberti. Supo conjugar la innovación estética (estuvo influenciado por Gabriel Miró, de quien fue gran amigo) y el firme compromiso estético.

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha depositado los libros y objetos de Chabás en la caja donde se custodiarán. El acto supone más que reivindicar la vigencia del escritor dianense. Preserva su obra y memoria para la posteridad.

Al acto han asistido, entre otros, el embajador de Cuba, Marcelino Medina; la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero; el albacea de Chabás y especialista en su obra, Javier Pérez Bazo; María José Gálvez, directora general del Libro; Domingo Ródenas, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; Francisco Javier Díez de Revenga, catedrático de literatura española de la Universidad de Murcia, o Àngels Gregori, comisionada del Ministerio de Cultura para la celebración del centenario de la Generación del 27.

La conmemoración de los 125 años del nacimiento del autor comenzó el viernes en su ciudad, en Dénia, con la inauguración de la exposición “Juan Chabás, la mirada atenta de la Generación del 27”. Asistió el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Junto a Estellés o Fuster

El alcalde de Dénia ha subrayado que “es un honor que el escritor y su legado se incorporen a la Caja de las Letras junto a autores valencianos tan importantes como Vicent Andrés Estellés o Joan Fuster y junto a nombres imprescindibles de la literatura actual y de la cultura”. “Es un acto simbólico que nos permite revisitar la figura de Chabás y acercarla a los jóvenes lectores”.

El legado está bajo llave. Ahora toca abrir de par en par sus libros. Urge reeditarlos y difundirlos.