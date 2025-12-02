El extraordinario tintero copto del siglo VI procedente de Egipto y hallado en Xàbia
La pieza "viaja" ahora a Córdoba y se expondrá en la muestra "El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto"
Xàbia tiene una historia de buena tinta. Desde muy antiguo, hubo escribas. Seguro. Joaquim Bolufer, quien fue hasta el pasado año que se jubiló arqueólogo municipal y director del museo Soler Blasco, halló en 1985, durante unas excavaciones en la necrópolis romana de la Punta de l'Arenal (el Muntanyar), una extraordinaria pieza: un tintero copto del siglo VI que provenía de Egipto. El tintero del Muntanyar de Xàbia "viaja" ahora a Córdoba. Se expondrá en la muestra "El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto", comisariada por Esther Pons, Isabel Olbés y Maite Mascort. Las tres son expertas en el mundo egipcio y dos de ellas directoras actuales de la excavación arqueológica del yacimiento de Oxirrinco en Egipto.
El tintero de Xàbia es muy similar a otro hallado, precisamente, en Oxirrinco y descubierto por el especialista Josep Padró. El estudio que hicieron Joaquim Bolufer y Padró concluyó que el tintero Xàbia procedía de Egipto y fue elaborado en el siglo VI por los coptos, los cristianos oriundos de Egipto. Está formado por una cazoleta de bronce donde iría la tinta y una tapadera, que lo cubría para que no se secara. Seguro que perteneció a un escriba.
Piezas de los museos más relevantes en egiptología
Ahora lo han elegido para mostrarlo en un lugar señalado de la exposición, organizada por el Ayuntamiento de Córdoba y Vimcorsa y que cuenta con la colaboración de Eulen Art. La muestra hace un recorrido por toda la civilización del Antiguo Egipto. Revela cómo era la vida de los niños y adolescentes. Se podrá ver un conjunto de piezas egipcias procedentes de los museos europeos más relevantes en egiptología.
La exposición estará abierta del 4 de diciembre al 5 de abril en las salas Vimcorsa y Orive de la ciudad andaluza.
- Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
- A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange