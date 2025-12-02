El extraordinario tintero copto del siglo VI procedente de Egipto y hallado en Xàbia

Xàbia tiene una historia de buena tinta. Desde muy antiguo, hubo escribas. Seguro. Joaquim Bolufer, quien fue hasta el pasado año que se jubiló arqueólogo municipal y director del museo Soler Blasco, halló en 1985, durante unas excavaciones en la necrópolis romana de la Punta de l'Arenal (el Muntanyar), una extraordinaria pieza: un tintero copto del siglo VI que provenía de Egipto. El tintero del Muntanyar de Xàbia "viaja" ahora a Córdoba. Se expondrá en la muestra "El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto", comisariada por Esther Pons, Isabel Olbés y Maite Mascort. Las tres son expertas en el mundo egipcio y dos de ellas directoras actuales de la excavación arqueológica del yacimiento de Oxirrinco en Egipto.

El actual arqueólogo de Xàbia, Josep Castelló, junto a dos responsables de la exposición sobre el Antiguo Egipto / Levante-EMV

El tintero de Xàbia es muy similar a otro hallado, precisamente, en Oxirrinco y descubierto por el especialista Josep Padró. El estudio que hicieron Joaquim Bolufer y Padró concluyó que el tintero Xàbia procedía de Egipto y fue elaborado en el siglo VI por los coptos, los cristianos oriundos de Egipto. Está formado por una cazoleta de bronce donde iría la tinta y una tapadera, que lo cubría para que no se secara. Seguro que perteneció a un escriba.

Otra imagen de la pieza de bronce / Levante-EMV

Piezas de los museos más relevantes en egiptología

Ahora lo han elegido para mostrarlo en un lugar señalado de la exposición, organizada por el Ayuntamiento de Córdoba y Vimcorsa y que cuenta con la colaboración de Eulen Art. La muestra hace un recorrido por toda la civilización del Antiguo Egipto. Revela cómo era la vida de los niños y adolescentes. Se podrá ver un conjunto de piezas egipcias procedentes de los museos europeos más relevantes en egiptología.

La exposición estará abierta del 4 de diciembre al 5 de abril en las salas Vimcorsa y Orive de la ciudad andaluza.