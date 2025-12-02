El faro de la Navidad ya ilumina Xàbia

El árbol y la estrella de Navidad están muy vistos. Xàbia tiene dos faros. Son esbeltos como un abeto y refulgen como una estrella. Además, los destellos del faro guían a los navegantes. Un faro es una colosal candela navideña. Ha sido todo un acierto convertirlo en el símbolo de la luminosa Navidad xabiera.

El ayuntamiento ya ha dado a conocer la programación oficial de estas fiestas. Por segundo año, reúne todas las actividades que organizan las distintas concejalías y las asociaciones colaboradoras. La agenda conjunta facilita mucho a los vecinos y vecinas conocer las actividades festivas, culturales, de ocio y deportivas.

El faro, el símbolo de la Navidad xabiera / Levante-EMV

La programación arranca el 3 de diciembre con el encendido de la iluminación navideña en el Centro Histórico, Aduanas del Mar y el Arenal, marcando el inicio de unas semanas repletas de propuestas culturales, musicales, deportivas e infantiles.

Durante todo el mes de diciembre y hasta el 6 de enero, vecinos y visitantes podrán disfrutar de numerosas actividades como talleres infantiles, espectáculos, conciertos, cuentacuentos, PlayJove, ferias solidarias, visitas de Papá Noel, buzones reales, teatro familiar, pasacalles, actividades deportivas y el tradicional Campamento Real.

Conciertos navideños

Uno de los momentos más esperados volverá a ser la llegada de los Reyes Magos la tarde del 5 de enero, con su desembarco en el Puerto de Xàbia y la gran Cabalgata que recorrerá las calles del municipio. Además, la música tendrá un papel protagonista con actuaciones del Centro Artístico Musical de Xàbia, grups locals, corales infantiles y agrupaciones tradicionales.

La alcaldesa, Rosa Cardona, ha destacado que esta programación conjunta “refuerza la coordinación entre departamentos y entidades, facilita la organización interna y permite ofrecer a la ciudadanía un calendario completo, transparente y accesible, pensado para todos los públicos y edades”.

Asimismo, Cardona ha subrayado que “estas fechas son una oportunidad para compartir, disfrutar en familia, apoyar el comercio local y mantener vivas nuestras tradiciones”.

Toda la programación al completo ya está disponible en los canales oficiales del Ayuntamiento de Xàbia.