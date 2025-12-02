El faro de la Navidad ya ilumina Xàbia
La iluminación de Navidad se enciende este miércoles en los núcleos del centro histórico, el Puerto y la playa del Arenal, donde ya se están colocando los grandes abetos
El árbol y la estrella de Navidad están muy vistos. Xàbia tiene dos faros. Son esbeltos como un abeto y refulgen como una estrella. Además, los destellos del faro guían a los navegantes. Un faro es una colosal candela navideña. Ha sido todo un acierto convertirlo en el símbolo de la luminosa Navidad xabiera.
El ayuntamiento ya ha dado a conocer la programación oficial de estas fiestas. Por segundo año, reúne todas las actividades que organizan las distintas concejalías y las asociaciones colaboradoras. La agenda conjunta facilita mucho a los vecinos y vecinas conocer las actividades festivas, culturales, de ocio y deportivas.
La programación arranca el 3 de diciembre con el encendido de la iluminación navideña en el Centro Histórico, Aduanas del Mar y el Arenal, marcando el inicio de unas semanas repletas de propuestas culturales, musicales, deportivas e infantiles.
Durante todo el mes de diciembre y hasta el 6 de enero, vecinos y visitantes podrán disfrutar de numerosas actividades como talleres infantiles, espectáculos, conciertos, cuentacuentos, PlayJove, ferias solidarias, visitas de Papá Noel, buzones reales, teatro familiar, pasacalles, actividades deportivas y el tradicional Campamento Real.
Conciertos navideños
Uno de los momentos más esperados volverá a ser la llegada de los Reyes Magos la tarde del 5 de enero, con su desembarco en el Puerto de Xàbia y la gran Cabalgata que recorrerá las calles del municipio. Además, la música tendrá un papel protagonista con actuaciones del Centro Artístico Musical de Xàbia, grups locals, corales infantiles y agrupaciones tradicionales.
La alcaldesa, Rosa Cardona, ha destacado que esta programación conjunta “refuerza la coordinación entre departamentos y entidades, facilita la organización interna y permite ofrecer a la ciudadanía un calendario completo, transparente y accesible, pensado para todos los públicos y edades”.
Asimismo, Cardona ha subrayado que “estas fechas son una oportunidad para compartir, disfrutar en familia, apoyar el comercio local y mantener vivas nuestras tradiciones”.
Toda la programación al completo ya está disponible en los canales oficiales del Ayuntamiento de Xàbia.
- Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
- El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
- Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
- Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
- A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange