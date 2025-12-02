Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El faro de la Navidad ya ilumina Xàbia

La iluminación de Navidad se enciende este miércoles en los núcleos del centro histórico, el Puerto y la playa del Arenal, donde ya se están colocando los grandes abetos

La decoración navideña que han realizado los vecinos de la calle Tossal de Baix

La decoración navideña que han realizado los vecinos de la calle Tossal de Baix / A. P. F.

Redacción Levante-EMV

Xàbia

El árbol y la estrella de Navidad están muy vistos. Xàbia tiene dos faros. Son esbeltos como un abeto y refulgen como una estrella. Además, los destellos del faro guían a los navegantes. Un faro es una colosal candela navideña. Ha sido todo un acierto convertirlo en el símbolo de la luminosa Navidad xabiera.

El ayuntamiento ya ha dado a conocer la programación oficial de estas fiestas. Por segundo año, reúne todas las actividades que organizan las distintas concejalías y las asociaciones colaboradoras. La agenda conjunta facilita mucho a los vecinos y vecinas conocer las actividades festivas, culturales, de ocio y deportivas.

El faro, el símbolo de la Navidad xabiera

El faro, el símbolo de la Navidad xabiera / Levante-EMV

La programación arranca el 3 de diciembre con el encendido de la iluminación navideña en el Centro Histórico, Aduanas del Mar y el Arenal, marcando el inicio de unas semanas repletas de propuestas culturales, musicales, deportivas e infantiles.

Durante todo el mes de diciembre y hasta el 6 de enero, vecinos y visitantes podrán disfrutar de numerosas actividades como talleres infantiles, espectáculos, conciertos, cuentacuentos, PlayJove, ferias solidarias, visitas de Papá Noel, buzones reales, teatro familiar, pasacalles, actividades deportivas y el tradicional Campamento Real.

Conciertos navideños

Uno de los momentos más esperados volverá a ser la llegada de los Reyes Magos la tarde del 5 de enero, con su desembarco en el Puerto de Xàbia y la gran Cabalgata que recorrerá las calles del municipio. Además, la música tendrá un papel protagonista con actuaciones del Centro Artístico Musical de Xàbia, grups locals, corales infantiles y agrupaciones tradicionales.

La alcaldesa, Rosa Cardona, ha destacado que esta programación conjunta “refuerza la coordinación entre departamentos y entidades, facilita la organización interna y permite ofrecer a la ciudadanía un calendario completo, transparente y accesible, pensado para todos los públicos y edades”.

Asimismo, Cardona ha subrayado que “estas fechas son una oportunidad para compartir, disfrutar en familia, apoyar el comercio local y mantener vivas nuestras tradiciones”.

Toda la programación al completo ya está disponible en los canales oficiales del Ayuntamiento de Xàbia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
  2. Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
  3. Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
  4. Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
  5. El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro
  6. Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia
  7. Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar
  8. A mi abuelo lo fusilaron y a mi abuela y mi padre los echaron de casa en Pedreguer para hacer allí el cuartel de la Falange

"Calp ha perdido una ambulancia que atendía urgencias y emergencias las 24 horas del día: hablamos de vidas humanas"

"Calp ha perdido una ambulancia que atendía urgencias y emergencias las 24 horas del día: hablamos de vidas humanas"

El faro de la Navidad ya ilumina Xàbia

El faro de la Navidad ya ilumina Xàbia

El técnico de Aguas de Calpe admite que solo controlaba aspectos formales del contrato y no le tocaba fiscalizar

El técnico de Aguas de Calpe admite que solo controlaba aspectos formales del contrato y no le tocaba fiscalizar

Ondara fa història en la pilota valenciana: guanya la final de raspall en la qual s'enfrontaven els germans ondarecns Terrades

Ondara fa història en la pilota valenciana: guanya la final de raspall en la qual s'enfrontaven els germans ondarecns Terrades

Lliurament dels XXXIV Premis d'Honor Vila de Pedreguer

Lliurament dels XXXIV Premis d'Honor Vila de Pedreguer

El presidente de la Diputación recorre la travesía de Benitatxell de los 33.000 coches al día

El presidente de la Diputación recorre la travesía de Benitatxell de los 33.000 coches al día

Sanidad convoca 143 plazas de difícil cobertura para el departamento de salud de Dénia

Sanidad convoca 143 plazas de difícil cobertura para el departamento de salud de Dénia

Atascos y bocinazos a primera hora en la principal arteria de Xàbia por los trabajos de asfaltado

Atascos y bocinazos a primera hora en la principal arteria de Xàbia por los trabajos de asfaltado
Tracking Pixel Contents