La Guardia Civil de Calp investiga a cuatro personas por hurtos de productos de cosmética y perfumes

La Guardia Civil, en el marco del Plan Comercio Seguro, ha investigado a cuatro personas como presuntas autoras de cincos delitos de hurto en diversos establecimientos de Calp. Los agentes han recuperado productos de belleza, cosmética y perfumería valorados en alrededor de 2.000 euros.

Los hechos ocurrieron cuando agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Calp llevaban a cabo un servicio en una de las calles más transitadas del municipio, donde se ubican numerosos comercios, entre ellos perfumerías y tiendas de cosmética. Los guardias civiles observaron a una mujer portando un bolso de grandes dimensiones que realizaba señales a un varón situado junto a un vehículo turismo estacionado en una zona de carga y descarga. Seguidamente, el hombre accedió al interior del vehículo, lo que despertó las sospechas de los agentes.

Ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo algún tipo de delito, los agentes procedieron a identificar a los cuatro ocupantes del turismo: dos hombres y dos mujeres, todos ellos de entre 40 y 50 años y con numerosos antecedentes policiales relacionados con hurtos en comercios.

Una agente examina los artículos recuperados / Levante-EMV

Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron tres bolsas que contenían perfumes de marcas de lujo, cosméticos de firmas exclusivas y diversas prendas de vestir como guantes, gorros y calcetines. Asimismo, se intervinieron dos bolsos modificados específicamente para anular los sistemas de alarma de los establecimientos, un modus operandi conocido como “bolsa de Faraday”. Uno de ellos presentaba el forro rajado y el otro estaba adaptado con cinta adhesiva y láminas de aluminio, lo que permitía bloquear los campos eléctricos y evitar que los arcos de seguridad detectaran los productos sustraídos.

El bolso forrado por dentro con el que los ladrones evitaban que saltaran las alarmas / Levante-EMV

Robos en cinco comercios

Ninguno de los identificados pudo acreditar la procedencia legal del material intervenido. Las gestiones posteriores confirmaron que los artículos habían sido sustraídos en cinco comercios de Calp, alcanzando un valor aproximado de 2.000 euros. Según la investigación, los productos iban destinados al mercado negro debido a su alta demanda y fácil salida, lo que habría proporcionado a los autores un beneficio económico.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Dénia. Los investigados quedaron en libertad a la espera de la celebración del correspondiente juicio rápido.

Esta actuación se enmarca en el Plan Comercio Seguro, que se intensifica en fechas señaladas como la Navidad con el objetivo de aumentar la seguridad en zonas comerciales con gran afluencia de personas y prevenir robos con fuerza, robos en tiendas y hurtos.