Descubre Xàbia en Navidad: un mes de actividades para disfrutar en familia

Xàbia vuelve a encender la Navidad con un programa que busca acompañar a todos en esta época del año tan especial. Esta semana la ciudad se transforma en un escenario donde conviven talleres, conciertos, ferias, pasacalles y encuentros que acompañan a vecinos y visitantes hasta la esperada llegada de los Reyes Magos.

Este año, Xàbia vuelve a apostar por una programación conjunta que reúne en un único calendario todas las propuestas municipales y las actividades organizadas por asociaciones locales. Y lo cierto es que diciembre apenas deja huecos en blanco.

Los primeros compases llegan con el encendido de las luces, que marca el arranque de semanas intensas. Y, desde este viernes, la programación empieza a desplegar su variedad, con una agenda que incluye talleres de galletas navideñas, sesiones de baile, cuentacuentos, manualidades y actividades repartidas por bibliotecas, ludotecas y parques.

El Museo Arqueológico suma tradición con el belén hebreo de la Asociación de Belenistas, que puede visitarse hasta el 6 de enero. Y enseguida llegan las primeras citas multitudinarias, como la Feria Solidaria de Navidad en el Paseo Jaime I el domingo 7 de diciembre, donde asociaciones y entidades benéficas ofrecen productos para recaudar fondos. Entre un puesto y otro, el público encuentra espectáculos de magia, sesiones de zumba, talleres infantiles y un ambiente que mezcla solidaridad y fiesta.

El sonido de la música acompaña toda la programación. El Centro Artístico Musical de Xàbia abre la temporada de conciertos navideños en el Riurau d’Arnauda, y los pasacalles de la escuela Xirimitab’s recorren distintas zonas del municipio. También participan Ars Nova, Petit Ars y la rondalla del Grup de Danses El Portitxol, que este año presenta el disco “Ha arribat el Nadal”.

La llegada de Papá Noel

El 20, 21 y 22 de diciembre llega Papá Noel, una de las visitas más esperadas, para recoger las cartas de los niños. En paralelo, Jávea Park y Xàbia Port acogen juegos, música, pintacaras, globoflexia y talleres casi a diario, lo que convierte estas zonas en auténticos espacios familiares durante todas las vacaciones.

La recta final del año trae otra tradición: las campanadas infantiles del 31 de diciembre. A mediodía, la Plaza de la Iglesia adelanta la celebración para que los más pequeños puedan vivir su propio fin de año en un ambiente festivo y cercano.

Con enero llegan también los buzones reales, distribuidos en el Centro Histórico, el Puerto y el Arenal, siempre vigilados por emisarios que animan a los niños a depositar sus cartas. Pero el gran escenario previo a los Reyes es el Campamento Real del Riurau d’Arnauda, que abre sus puertas los días 3 y 4 de enero. Allí se combinan cuentacuentos, talleres y demostraciones artesanales con la recogida de cartas. Los emisarios Azul, Rojo y Verde recorren además las calles de Aduanas del Mar en una tarde que huele a chocolate caliente y suena a ilusión.

Como cada año, los Reyes Magos desembarcarán el 5 de enero en el Puerto de Xàbia. / ED

Y entonces llega el momento más esperado. El 5 de enero, el Puerto de Xàbia se llena de familias que miran al horizonte esperando ver la barca que trae a Melchor, Gaspar y Baltasar. La llegada es emocionante. Tras desembarcar, los Reyes inician una Cabalgata que avanza por Aduanas y continúa por Juan Carlos I, la avenida de Alicante, Ronda Norte y Príncipe de Asturias hasta llegar a la Plaza del Convento. Allí se detienen unos minutos para hablar con los niños, que son los verdaderos protagonistas de la noche.

El broche final lo pone el Concierto de Reyes del ensemble Marinae, la tarde del 6 de enero en la iglesia de San Bartolomé. Una despedida serena para un mes que Xàbia vive con intensidad y que deja claro que la Navidad aquí no se limita a las luces. Es un encuentro compartido, un calendario vivo que invita a pasear, participar y redescubrir el municipio desde otro ángulo.