Dos mil kilos de mandarinas ecológicas de l'Hort de l'Alé de Pedreguer para personas vulnerables y damnificados de la dana

A la recogida solidaria de cítricos se ha sumado este año la ONG Ca la Mare de Catarroja

Los voluntarios que participaron en la recogida de las mandarinas ecológicas

Los voluntarios que participaron en la recogida de las mandarinas ecológicas / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Pedreguer

En el l'Hort de l'Alé de Pedreguer, un ejemplo insuperable de arquitectura rural de la Marina Alta, se respira solidaridad. Es propiedad de la Fundación Christian Olmos. En esta finca, se "cultiva" la sostenibilidad, la generosidad y la inclusión. Este es el año que hace trece que se recogen sus mandarinas ecológicas, alrededor de 2.000 kilos, y se donan a personas vulnerables y usuarios de ADIMA (Asociación de personas con discapacidad de la Marina Alta). Parte de la cosecha también se repartirá entre damnificados de la dana.

La recogida de las mandarinas ecológicas tuvo lugar el pasado 29 de noviembre. Colaboraron Cáritas, la Cruz Roja de Xàbia y voluntarias y voluntarios entre los que estaban el alcalde de la Vall de Laguar, Juan Carlos Mengual, la presidenta de la Cruz Roja de Xàbia, Lourdes Fornés, y el presidente de la Fundación Christian Olmos, Pascual Olmos.

Afectados por la dana

Este año se ha sumado a la recogida solidaria la ONG Ca la Mare, que entregará las mandarinas a afectados por la dana en Catarroja.

