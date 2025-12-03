De mortadela y pistacho: la segunda mejor pizza de la Comunitat Valenciana se elabora en Dénia

Los clientes de San Vito, la pizzería de Giovanni y Leidy en el mercado gastronómico y cultural Els Magazinos de Dénia, no se equivocan. Les chifla la pizza "Mortadella & Pistacchio". Tienen buen gusto, sin duda. Esa pizza, que además de mortadela al horno y pesto y crumble de pistacho, lleva fior di latte, robiola de cabra, grana padano DOP y burrata de búfala, es la segunda mejor de la Comunitat Valenciana. Ha logrado este reconocimiento en el prestigioso campeonato La Mejor Pizza de España, celebrado en el Yellow Park de Glovo, en Barcelona. Los pizzeros más importantes de España estaban allí. Y Giovanni Stanisci, un joven que desde niño aprendió cocina (sus padres abrieron en Dénia en 1993 la primera pizzería San Vito), bordó su "Mortadella & Pistacchio". Es una recta equilibradísima. Sabe a tradición italiana. Los productos son de gran calidad y también hay un toque de creatividad contemporánea. Si a los clientes de Dénia, de natural sibaritas, esta pizza les encanta, es normal que conquiste a todo aquel que la prueba. De hecho, en el concurso de Barcelona, fue una de las preferidas del público.

La pizza de mortadela y pistacho / Levante-EMV

Giovanni y Leidy revelan parte de su secreto: "La buena pizza se hace a fuego lento, con oficio, con memoria y, sobre todo, con pasión". El pasado año otra pizza de San Vito, la "Piemonte", ya estuvo entre las 15 mejores de España y fue la tercera de la Comunitat Valenciana.

Una pizzería con gran tradición en Dénia

San Vito ha vuelto con fuerza. Todavía no hace año y medio de su reapertura en Els Magazinos de Dénia. Es un negocio familiar con hondas raíces en Dénia. La pizzería la abrieron en 1993 Giovanni Sr. y Reme. Hasta 2011 fue uno de los locales más populares de la ciudad. Luego, al fallecer el fundador, la familia cerró el negocio. En mayo de 2024, Giovanni Jr. y su mujer, Leidy, lo reabrieron. Recuperaron la tradición familiar y la adaptaron a los nuevos tiempos. Apostaron por las pizzas de autor. El Magazinos, un mercado de las esencias, de cocina de territorio y abierto al mundo, se convirtió en el mejor lugar para esta nueva etapa de San Vito.