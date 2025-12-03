El oficio de las redes: el puerto de Xàbia, años 60
El calendario de la Fundació Cirne rescata dos fotografías casi "pictóricas" que reflejan la destreza de las rederas y el esfuerzo de "xorrar" el arte de pesca
La maraña del tiempo. Inexorable. Pero hay un calendario que le cambia el paso al tiempo, que transforma las hojas caducas de los almanaques en imágenes que perduran, en imágenes que hacen memoria y trenzan eso que se ha venido en llamar "imaginario colectivo". Es el calendario de la Fundació Cirne. El de 2026 retrata el oficio de las redes. Sí, las redes. En estos tiempos embarullados y de telararañas virtuales, conviene recordar la destreza, paciencia y esfuerzo del genuino y artesanal oficio de las redes. Esa mole de piedra que es el cabo de Sant Antoni se recorta al fondo. Las rederas cosen y recosen las delicadas y frágiles redes. Los pescadores "xorran" la red de "bou", de arrastre. Trabajo colectivo. A mano. La pesca, el duro y tenaz oficio de la pesca, antes de la mecanización.
El calendario rescata dos fotografías de los años 60 tomadas en el puerto de Xàbia (se acababa de construir el dique, "l'escollera llarga"). La Fundació Cirne cuenta con una inmensa fototeca. Estas imágenes pertenecen a la "Col·lecció Soler Blasco". Soler Blasco fue un notable artista. Seguro que tomó estas fotografías para luego trasladar las escenas al lienzo. De hecho, ya se intuye un efecto pictórico, incluso coreográfico. Armonía y pintoresquismo.
Memoria e historia oral
El presidente de la Fundació Cirne, Enric Martínez, ya ha entregado el calendario de 2026, el de estas fotografías que se asoman a la historia del puerto de Xàbia, a los vecinos Quico Serrat, Pascual Mata, Toni Mayans y Vicente Devesa, quienes escudriñan las fotos y rememoran. Esa red de recuerdos que activa el almanaque tiene un valor inmenso. Es memoria. Historia oral.
Quico Serrat incluso se reconoce en la foto de las rederas. Él, un pescador jovencísimo, adolescente, está ahí, al fondo. También identifica a Rosa Castell, la mujer que está de pie. Afirma que la embarcación amarrada a puerto, esa en la que él está a bordo, era "El Paquito", de su tio Antonio Sivera, "el Neveter". Recuerda también que dentro de aquel puerto, en el que se acababa de construir el dique de abrigo, "l'escollera llarga" (el proyecto lo redactó el ingeniero Vicente Vicioso Vidal y las obras las hizo por 18.520 pesetas la empresa Bernal Pareja, S. A.), había dos "penyetes", reminescencias del fondeadero natural.
