Pego encén la màgia d'un Nadal ple de tallers, música, jocs i tradició
El consistori celebra un any més la Game Experience, un esdeveniment dedicat als videojocs
La màgia nadalenca envolta Pego des dels primers dies de desembre, marcant l'inici d'unes festes plenes d'activitats i trobades confeccionades per l'Ajuntament. Una programació que donarà el tret d'eixida a estes entranyables dates este divendres 5 de desembre amb el ja tradicional encés de llums, emmarcat en la Nit Blanca, una iniciativa en la qual el comerç de Pego i els veïns i veïnes tornaran a estrényer relacions per a celebrar una cita marcada en el calendari des de fa ja uns anys. Una iniciativa que va nàixer, fruit del treball entre la regidoria de Promoció Econòmica-Creama, el propi departament de Creama i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, i a la qual se sumen enguany els departaments de Festes i Joventut.
L'encesa de llums serà a les 18.30 hores en la Plaça de l'Ajuntament, on, posteriorment els més xicotets i les més xicotetes podran participar en un taller de fanalets nadalencs. I després, a partir de les 20 hores, a la Casa de Cultura se celebrarà una xicoteta festa amb música i en la qual es donaran a conéixer els premis als millors aparadors de les botigues locals. “L'objectiu és crear un espai de trobada i convivència que reforce el teixit comercial i social del municipi. La Nit en Blanc és una manera de donar les gràcies a la clientela i de començar amb Nadal amb optimisme, proximitat i alegria”, destaca el regidor, Raül Tamarit.
La següent cita en el calendari nadalenc de Pego serà l'11 de desembre, a partir de les 11 hores, amb una visita per part del voluntariat de DeAmicitia a la residència de majors Sant Joan de Déu. Allí residents i voluntaris celebraran un matí de nadales, “es tracta que els i les més majors passen un dia diferent i s'emboliquen de la màgia nadalenca”, explica Paula Orihuel, la regidor al capdavant del departament d’Infojove i de Festes.
L'endemà, el 12 de desembre, també el departament d’Infojove organitzarà un taller de ciris nadalencs, “s'utilitzarà cera d'abelles per a la seua confecció”, indica Orihuel. Un taller que es durà a terme a partir de les 18 hores i que requereix d'inscripció prèvia en les instal·lacions d’Infojove.
El diumenge 14 de desembre a les 19 hores, la música serà la protagonista. A la Biblioteca Carmen Alemany Bay el Quartet Corda València oferirà un concert amb les melodies de Tchaikovsky. L'entrada del concert tindrà un preu de 5 euros i la recaptació es destinarà a ajudar a l'associació Colònies De carrer de Pego.
Consolidació de la Game Experience
Un dels esdeveniments més esperats en estes dates nadalenques pels més xicotets i les més xicotetes és la Game Experience, una iniciativa en la qual es combinen tecnologia, nostàlgia, competició, jocs de taula i esperit comunitari en una sola jornada.
La cita per a celebrar la tercera edició d'este esdeveniment dedicat als videojocs serà el 20 de desembre a partir de les 11 hores en el recinte del Mercat Municipal. La cita arriba carregada enguany amb novetats destacades. A petició dels i les jóvens, s'incorpora per primera vegada un torneig de Fórmula 1 dins de la zona gaming, que també acollirà els tornejos de Mario Kart World, Fifa 26 i Fortnite, així com una zona de simulació inspirada en Gran Turisme per a enriquir l'espai dedicat a la realitat virtual. Les inscripcions als tornejos quedaran obertes la primera setmana de desembre mitjançant la pàgina oficial d'Omega World.
Les empreses locals Tramuntanet i Sunsionet, un any més, ens facilitaran tota la xarxa de connexions requerida i aportaran els regals que sortejarem entre el públic assistent que acudisca a gaudir de la zona de joc lliure. Un any més es podrà optar a regals com a teclats, cascos, ratolins, videoconsoles, tauletes, Funko Pops i algunes sorpreses més que ens tenim reservades, i que descobrireu eixa mateixa jornada, entre joc i joc.
Una altra de les grans incorporacions d'enguany és l'arribada dels tornejos a la zona Retro, que oferirà una experiència fidel en els salons recreatius dels anys 90 amb les quals els jugadors podran optar a premis com a màquines Microplayer i jocs de taula Gamer Quiz. Amb les màquines clàssiques del Museu Arcade d'Ibi, el públic podrà competir en dos tornejos emblemàtics: Puzle Bobble (12 hores) i Super Street Fighter (17 hores). Les inscripcions es faran in situ una hora abans, i competiran, en mode versus, un màxim de 32 jugadors. La zona comptarà, així i tot, amb consoles mini com a Mega Drive, Super Nintendo, NES, Play Station i Atari 2600 així com ordinadors retro; Commodores 64, Amiga 500, Spectrum 48K, MSX, Commodore VIC 20. Amb ells el públic podrà gaudir de jocs tan emblemàtics com Metall Slug, Super Sidekicks 2, Tetris o Super Pang.
Paral·lelament, el festival incorpora un Espai de Jocs gestionat pels jóvens Corresponsals de Pego i els Tallers Extrajoves de Jocs de taula i Escacs, amb demostracions gràcies a la col·laboració de l'empresa tayro the Games, que aporta un ampli ventall de jocs moderns i versions retro. Amb Cayro aprendrem a moure'ns en el tauler de fusta amb jocs com Anne Bonny’s Malediction, Make Your Bubble Tea, Speed Monsters, Elemental Dol, Fast Words, Llec, Icosoku, Memorizers, Mentidados, i no faltaran els expositors retro d'alguns dels jocs més clàssics de la marca perquè es puga comprovar com han evolucionat durant els últims anys. Les empreses locals A Tot Color i Capritx també se sumen a la iniciativa, reforçant el caràcter comunitari de l'activitat.
Música per al cap d'any i arribada dels Reis Mags
La música també tindrà importància en l'últim tram del mes de desembre, arribant ja als grans festejos nadalencs. El dia 24 de desembre, al matí, en la plaça de l'Ajuntament, l'associació ÀNIMA i el grup The Enterteiners oferirà un concert a les 11 del matí.
Per a l'últim dia de l'any hi haurà sessió doble de campanades de Nit de cap d'any. El punt de trobada, el Pla de la Font, on hi haurà una carpa per a esta celebració. A les 11 del matí serà el torn de prendre el raïm de les més xicotetes i els més xicotets. A partir de les 23 hores començarà la Festa de Cap d'any a Pego, en la mateixa ubicació. Comptarà amb la col·laboració de la filà Feixucs.
L'any nou comença sempre amb una cita molt important, especialment per a les més xicotetes i els més xicotets, l'arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient. El 4 de gener, a mode d'avançada, arribarà a Pego els seus emissaris per a arreplegar les cartes dels xiquets i les xiquetes. Ho faran en el Campament Real que se situarà en el Calvari i que també comptarà amb la col·laboració de la filà Feixucs. Els emissaris estaran des de les 10 fins a les 14 hores atenent les peticions dels pegolinos i les pegolinas.
La programació nadalenca conclou amb la cita més esperada per tots i totes, l'arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient. Malgrat la seua atapeïda agenda, Melchor, Gaspar i Baltasar visitaran a les 16 hores als usuaris i les usuàries de la residència de majors Sant Joan de Déu. Des d'allí es dirigiran a la Plaça del Convent, on s'iniciarà la Real Cavalcada, a partir de les 18 hores. Recorreran l'Avinguda Jaume I i el carrer Major per a arribar a la Plaça de l'Ajuntament, on es dirigiran a tots els pegolins i les pegolines, abans de començar amb el treball de repartiment de regals en una nit màgica.
“Hem preparat una programació pensada per a agradar a tots els públics, des dels més xicotets fins a les persones majors, perquè Nadal a Pego és un moment per a gaudir en comunitat i reforçar els llaços que ens unixen”, indica la regidora de Festes. L'edil apunta, a més, que la programació nadalenca “és possible gràcies a l'esforç conjunt d'associacions, comerços, entitats locals i un gran nombre de voluntaris i voluntàries, als qui vull agrair profundament la seua implicació”. Remarca també “la gran faena del personal de l'Ajuntament, que es bolca cada any perquè estes dates es visquen amb il·lusió, proximitat i seguretat”.
