El valor del barrio y el coraje de Manoli: oleada de mensajes de cariño y apoyo a la joyera de 77 años asaltada en Xàbia

El Puerto de Xàbia o Duanes de la Mar es un barrio. Y un barrio te abraza. Manoli Antolinos no para de recibir llamadas. Cuelga y el teléfono vuelve a sonar. Al mismo tiempo, llegan sus vecinos y la abrazan. Le recuerdan que ella ha hecho barrio, que mantener durante más de 40 años un comercio es crear tejido social y dar vida a la calle. Le dan ánimos. "Me han traído flores, plantas de Pascua, dulces... Me dicen que este comercio ha sido importante en sus vidas". Y tanto. Comprar una joya o un reloj (habitualmente para regalar) está ligado a momentos especiales en las historias personales y familiares. Manoli es una joyera cercana, amable y paciente.

"No hay consuelo. El disgusto no me lo quita nadie, pero sí te reconforta que tanta gente te dé ánimos", afirma esta comerciante de 77 años que el miércoles sufrió un violento robo. Tres delicuentes con pelucas y barbas postizas irrumpieron en su negocio. Se abalanzaron sobre ella. La atacaron. Y desvalijaron la caja fuerte y se llevaron cerca de medio millón de euros en joyas, las más valiosas del negocio. La Guardia Civil cuenta con las grabaciones y está recabando pistas para dar con los ladrones. El asalto ha provocado gran conmoción en Xàbia.

Alfons Padilla

Mientras, el barrio muestra su apoyo y solidaridad con Manoli. Y Manoli demuestra su coraje. "Me quedaría en la cama todo el día. Estoy destrozada. Pero vengo y abro el comercio. Antes de que pasara todo esto muchos clientes me decían: 'Manoli, no cierres; te necesitamos en el barrio. Y ahora es la gente del barrio la que viene y me abraza".

"También me han llamado clientes de Madrid o de Andalucía y me dicen que van a venir a comprarme, que quieren ayudarme. Estoy recibiendo mucho apoyo. Sigo hundida, pero esta reacción de la gente me da esperanza. No obstante, lo que quiero es que detengan a los delincuentes".

El heroico comercio local

Entran los vecinos. Manoli envuelve con mucha traza un reloj que acaba de vender. El comercio de barrio y de pueblo es esa paciencia, el deseo de agradar a los clientes. Dice que no puede competir con las compras en internet ni con los centros comerciales. Defender un comercio tradicional es heroico.

Admite que el golpe de este último robo, el más terrible y violento de todos (ha sufrido 59 desde que en 1982 abrió la joyería), va a ser muy difícil de superar. Quería liquidar y jubilarse. Pero los ladrones se llevaron un botín enorme, los ahorros de su jubilación. "Esos desgraciados me han destrozado. Ojalá los pillen pronto", insiste.

Y sus vecinos acuden a mostrarle su cariño. Saben que un barrio sin tiendas es un barrio sin vida y sin luz, sombrío. La joyería Antolinos forma parte del paisaje comercial de Duanes de la Mar. Los vecinos saben que Manoli se ha dejado la piel, que lleva más de 40 años levantando todos los días la persiana de su comercio. Han visto que las tiendas cerraban una tras otra. Esta joyería resistía por la perseverancia de su dueña. Ella sabía que, con 77 años, ya estaba cerca el día de cerrar la joyería, pero le duele en el alma que unos desalmados precipiten ese momento.