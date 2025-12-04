Benissa encén la màgia amb ‘Viu el Nadal 2025’: un mes d’activitats, tradicions i sorpreses per a tota la família
L’ambient nadalenc començarà a estendre’s amb força el divendres quan s’inaugure el Betlem de les Cases del Batlle i es done el tret d’eixida oficial a Viu el Nadal amb l’encesa de llums, un espectacle de Nadal i una xocolatada popular a la plaça Rei Jaume I
Benissa es prepara per a viure un Nadal intens, participatiu i farcit de propostes per a totes les edats. L’Ajuntament, junt amb associacions locals i el teixit comercial, ha dissenyat una programació que omplirà carrers, places i espais culturals amb música, teatre, cinema, activitats infantils i les tradicions més estimades del poble.
La campanya arranca ja des de l’1 de desembre amb una iniciativa que busca incentivar el comerç local: “Este Nadal, al comerç local, mòbil de regal”. Cada compra igual o superior a 50 euros en establiments adherits participarà en el sorteig de 50 telèfons intel·ligents, que se celebrarà el 9 de gener.
L’ambient nadalenc començarà a estendre’s amb força el divendres 5 de desembre, quan s’inaugure el Betlem de les Cases del Batlle i es done el tret d’eixida oficial a Viu el Nadal amb l’encesa de llums, un espectacle de Nadal i una xocolatada popular a la plaça Rei Jaume I, tot amb la participació de l’alumnat de Pentatònic i l’Associació de Mestresses de Casa de Benissa.
Mercat de Nadal
El cap de setmana següent portarà cinema, el tradicional Mercat de Nadal instal·lat a la carpa del Passeig Sr. Joaquín Piera i Sra. Mariana Torres, actuacions musicals, així com la final del Trofeu Vila de Benissa de Pilota Valenciana al trinquet.
Al llarg de les setmanes següents, la programació combinarà presentacions literàries, gales esportives i culturals, tallers infantils en valencià, concerts de Nadal —com el de la Coral Benissenca al Centre d’Art Taller d’Ivars— i festes com la de les Capitanies 2026, que tornarà a animar les nits del poble.
Un dels moments més entranyables arribarà a partir del 15 de desembre amb la campanya “Ja venen els Reis!”, que repartirà les cartes als xiquets i xiquetes de Benissa i obrirà la web javenenelsreis.com, on trobaran contes, nadales, receptes i missatges personalitzats. Eixe mateix dia, la música dels alumnes de l’Escola Municipal de Música i Dansa Javier Santacreu omplirà els carrers en una cercavila fins a l’arbre de Nadal.
La recta final de l’any inclourà teatre per a tots els públics, tallers i activitats comercials com El parc de Pare Noel, la visita del Pare Noel al Passeig Dolores Piera i les rutes guiades “Dolços de Nadal”, que permetran descobrir el patrimoni local i degustar els dolços típics als forns del poble. També tindran lloc el Festival de Nadales a la Basílica, el Betlem teatralitzat dels Júniors i la tradicional Sant Silvestre.
Campament dels Reis Mags
Ja en gener, els xiquets podran gaudir del Campament dels Reis Mags a la plaça del Convent, amb la visita del Patge Reial tant de matí com de vesprada. El 5 de gener arribarà el moment més esperat: la Cavalcada de Ses Majestats d’Orient, que omplirà de màgia els carrers de Benissa. El 6 de gener, la Missa de Reis a la Basílica tancarà la programació festiva.
Per facilitar la conciliació familiar, l’Ajuntament ofereix de nou l’Escola Infantil Pastís de Moniato, amb activitats per a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys durant els dies no lectius de Nadal, al CEIP Pare Melchor.
A més, la nota inclou els horaris especials del Casal Jove, la Casa Museu dels Abargues, l’Espai Cultural Les Cases del Batlle, el Centre d’Interpretació, la Biblioteca i el Centre d’Art Taller d’Ivars, per tal que la ciutadania puga gaudir-los durant el període nadalenc. Tots romandran tancats els dies 24, 25 i 31 de desembre i l’1 de gener, així com la vesprada del 26 de desembre.
Amb aquesta programació, Benissa consolida Viu el Nadal com una de les cites més estimades de l’any, una oportunitat per compartir tradicions, apostar pel comerç local i gaudir d’una oferta cultural i festiva àmplia i diversa.
