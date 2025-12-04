Benissa, premio al mejor destino innovador en los Smart Travel News Awards

Benissa ha despertado hoy con una noticia histórica: anoche, en la ceremonia celebrada en Madrid, el municipio fue proclamado Mejor Destino Turístico Innovador en los Smart Travel News Awards 2025, uno de los galardones más prestigiosos del sector turístico en España. El premio reconoce el sólido modelo de turismo inteligente que Benissa ha desarrollado en los últimos años y que ya es ejemplo en la Costa Blanca.

La candidatura benissera competía con destinos de gran peso, pero finalmente el jurado se decantó por la transformación profunda que ha experimentado el municipio desde 2022, impulsada por su Smart Office y por el equipo técnico de Sien Consulting, responsables del Sistema de Inteligencia Turística (SIT-LAB). Este sistema analiza más de 600 indicadores en tiempo real, permitiendo anticiparse a problemas, ajustar recursos y mejorar la experiencia del visitante de forma continua.

Los resultados avalaron la decisión del jurado: durante el pasado verano, la congestión en las calas se redujo un 27 % gracias a la redistribución activa de flujos turísticos; el consumo de agua en Viviendas de Uso Turístico bajó un 18 % por pernoctación tras aplicar medidas de eficiencia; y las visitas al centro histórico crecieron un 22 % impulsadas por nuevos eventos y herramientas digitales diseñadas para orientar a los visitantes.

La delegación de Benissa posa con el galardón / Levante-EMV

El jurado destacó la capacidad de Benissa para unir tecnología, sostenibilidad y participación ciudadana en un mismo proyecto, demostrando que un municipio de tamaño medio puede situarse a la vanguardia del turismo inteligente cuando existe una estrategia clara y coherente.

Fondos europeos

La modernización del modelo turístico ha sido posible gracias a una inversión eficiente apoyada en fondos europeos, lo que ha permitido avanzar hacia un destino más equilibrado, sostenible y competitivo.

El premio recibido anoche en Madrid consolida a Benissa como un referente nacional en gobernanza turística y confirma que la apuesta por la innovación no solo genera resultados, sino que marca un camino de futuro. Benissa reafirma así que la clave no es el tamaño del municipio, sino la visión que se tiene para transformarlo.